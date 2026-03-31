Sikar News: बच्चों के खेलते हुए ढह गई मिट्टी की सुरंग, 3 दोस्तों की हुई मौत

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के नेछवा थाना इलाके में खेलने के लिए बनाई गई मिट्टी की सुरंग ढहने से तीन मासूम दोस्तों की मौत हो गई. इनका चौथा दोस्त भी मरते-मरते बच गया, जिसके चिल्लाने पर ही लोगों को इस बारे में पता चला.

फिलहाल तीनों मृतक मासूम बच्चों के शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है. यह घटना गनेड़ी गांव की है. यहां एक खेत में मिट्टी के 3 से 4 फीट ऊंचे मिट्टी के टीले के नीचे गांव के बच्चों ने खेलने के लिए मिट्टी की सुरंग बनाई हुई थी, जिससे वह एक तरफ से दूसरी तरफ जाते थे.

सुरंग के अंदर चले गए तीन दोस्त

सोमवार सुबह गांव का रहने वाला होलाश मेघवाल(10) मित्र नानूराम मेघवाल, गौतम सैनी (14) पुत्र रतनलाल सैनी और दीपेश नायक (12) पुत्र भंवरलाल नायक और कृष्ण सुरंग के पास गए. कृष्ण सुरंग के थोड़ा सा बाहर था और अन्य तीनों दोस्त अंदर चले गए. इसी दौरान अचानक मिट्टी ढह गई और होलाश, गौतम और दीपक उसके नीचे दब गए. कृष्ण के भी पैर मिट्टी में दबे थे लेकिन उसने मिट्टी में दबे अपने दोस्तों को निकालने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी तो चिल्लाने लगा ऐसे में गांव के लोग वहां पर आ गए.

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पोस्टमार्टम के बाद परिजनों दिए गए शव

साथ ही नेछवा पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई. पुलिस भी मौके पर पहुंची, जब मिट्टी हटाकर तीनों को निकाला गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी इसलिए तीनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. मामले में नेछवा थाना SHO कैलाश चंद का कहना है कि खेलने के दौरान यह हादसा हुआ. तीनों के शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिए गए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, 1 साल पहले होलाश मेघवाल के पिता की मौत हो चुकी है. ऐसे में परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. वहीं, 2 साल पहले दीपेश के पिता ने भी डेढ़ से पहले आत्महत्या कर ली थी.

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