/सीकर में युवक की संदिग्ध मौत, घर के बाहर मिला शव, शरीर पर कई अंगों पर चोट के निशान

Sikar News: राजस्थान के सीकर के ग्राम पंचायत बाजौर के रेवेन्यू विलेज कहारों की ढाणी में करीब 40 वर्षीय रामलाल कहार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतक के शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.

परिजनों व ग्रामीणों ने सीकर शहर के एसके अस्पताल के बाहर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया है. सूचना पर गोकुलथाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, मामले में पूर्व उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल ने बताया कि रामलाल का शव रात में उसके घर के बाहर मिला.

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उन्होंने कहा शव के सिर के पिछले हिस्से में गहरा घाव है और खून निकला हुआ था. इसके अलावा ठुड्डी, सीना, गर्दन और कूल्हे सहित शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान दिखाई दिए. उन्होंने कहा परिजनों को आशंका है कि रामलाल की किसी ने हत्या की है. उन्होंने पुलिस से मामले की गहन जांच करने और संदिग्ध परिस्थितियों को स्पष्ट करने की मांग की है. हालांकि पुलिस फिलहाल मौत को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है.

रात करीब 2 बजे मिला बेसुध

मृतक के बड़े भाई बजरंग लाल ने बताया कि रामलाल रात करीब 11 से 11:30 बजे तक मोबाइल चला रहा था और उस समय वह बिल्कुल ठीक था. खाना खाने के बाद करीब 12 बजे वह सो गया. रात करीब 2 बजे उसकी पत्नी बाहर आई तो वह चारपाई पर नहीं मिला. तलाश करने पर रामलाल घर से बाहर मिला.

इसके बाद परिजनों ने बजरंग लाल को फोन कर बताया गया कि रामलाल सांस नहीं ले रहा है, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. वहीं, बजरंग लाल का आरोप है कि पति-पत्नी और ससुराल पक्ष के बीच पिछले करीब छह महीने से लगातार विवाद चल रहा था. हर दो-तीन दिन में कहासुनी होने की बात सामने आई है. हालांकि उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों पर कोई शक नहीं जताया.

परिजनों ने गोकुलपुरा थाना पुलिस को सूचना दी है. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू करने की बात कही है. परिजनों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच कर मौत की वास्तविक वजह सामने लाई जाए तथा जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही रामलाल की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

