/सीकर में चला पीला पंजा, 80 फीट सड़क के लिए 186 अतिक्रमणों पर कड़ी कार्रवाई

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Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में शाहपुरा–चिड़ावा सड़क चौड़ीकरण के तहत शहर में अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया. प्रशासन ने सिरोही नदी क्षेत्र से कार्रवाई की शुरुआत की, जो दोपहर तक शहर के अंदरूनी हिस्सों में पहुंच गई. सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के लिए करीब 186 अतिक्रमण प्रभावित हो रहे हैं.
कार्रवाई के दौरान जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से सड़क सीमा में आए बड़े-बड़े निर्माण मिनटों में ध्वस्त कर दिए गए. कई बहुमंजिला इमारतों और दुकानों के हिस्से भी हटाए गए. शहर में भारी भीड़ जुटी रही, जिसे पुलिस लगातार नियंत्रित करती रही. बीच-बीच में हल्के विवाद की स्थिति भी बनी, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से जारी रखी.
शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा अभियान
उपखंड अधिकारी राजवीर यादव ने बताया कि शहरवासियों का सहयोग मिल रहा है और अभियान पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है. उन्होंने कहा कि कार्रवाई सोमवार और मंगलवार दोनों दिन जारी रहेगी, जिन निर्माणों पर न्यायालय का स्थगन आदेश (स्टे) है, उन्हें फिलहाल राहत दी जाएगी. कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कई लोगों ने स्वयं अपने मकानों और दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए, जिससे नुकसान कम हुआ.
अभियान के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) ने 8 जेसीबी, 4 पोकलेन, 2 हैमर मशीन, 5 डंपर सहित अन्य संसाधन लगाए हैं. नगर पालिका ने भी आवश्यक मशीनरी उपलब्ध कराई है. मौके पर भारी पुलिस जाब्ता, प्रशासनिक अधिकारी और दोनों कार्यपालक मजिस्ट्रेट मौजूद रहे. नीमकाथाना तहसीलदार वी.पी. सिंह और पाटन तहसीलदार को मौके पर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है.
यातायात किया गया डायवर्ट
अभियान के दौरान संबंधित क्षेत्र में यातायात डायवर्ट किया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर कई स्थानों पर अस्थायी रूप से बिजली आपूर्ति भी बंद रखी गई. प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और अभियान में सहयोग करने की अपील की है. तहसीलदार वी.पी. सिंह ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी.
लोगों को पहले से समझाइश देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था, ताकि उनका नुकसान कम से कम हो सके. फिलहाल अभियान लगातार जारी है और सड़क को 80 फीट चौड़ा करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्य ने पुलिस का जाब्ता मौजूद है.
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