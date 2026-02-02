Zee Rajasthan
Sikar: 30 साल बाद पुलिस थाने से वापस लौटे भगवान राम! 4 फरवरी को मंदिर में होगा भव्य आयोजन

Sikar News: राजस्थान के सीकर के लक्ष्मणगढ़ नगर का प्राचीन व विक्रम संवत 1861 में संस्थापित श्री जानकी बल्लभजी मंदिर में  30 साल बाद भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी. जानें क्या है मामला. 
 

Published: Feb 02, 2026, 04:36 PM IST | Updated: Feb 02, 2026, 04:36 PM IST

Sikar: 30 साल बाद पुलिस थाने से वापस लौटे भगवान राम! 4 फरवरी को मंदिर में होगा भव्य आयोजन

Sikar News: राजस्थान के सीकर के लक्ष्मणगढ़ नगर का प्राचीन व विक्रम संवत 1861 में संस्थापित श्री जानकी बल्लभजी मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महा महोत्सव 4 फरवरी से 4 दिवसीय आयोजित किया जाएगा.

श्री जानकी बल्लभजी मंदिर के पीठाधीश्वर महंत श्री मधुसूदनाचार्यजी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्मणगढ़ नगर स्थापना से पूर्व स्थापित प्राचीन श्रीजानकी बल्लभजी मंदिर में भगवान की अष्टधातु से निर्मित मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा महा महोत्सव का आयोजन 4 फरवरी से किया जाएगा.

1995 में मंदिर में हुई थी चोरी

उन्होंने बताया कि विक्रम संवत 1861 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी. इसके पश्चात सन् 1995 में मंदिर परिसर में चोरी वारदात हुई थी, जिसमें भगवान राम की मूर्ति को भी चोर चोरी करके ले गये थे.

30 साल बाद वापस आई मूर्ति

उन्होंने बताया कि 30 साल जयपुर पुलिस थाने से भगवान राम की मूर्ति रिहा होकर आई है, जिसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी. इसको लेकर 4 फरवरी से 4 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महा महोत्सव समारोह धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण तैयारियां नगरवासियों के सहयोग से की जा रही है.

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के सदर थाना अंतर्गत गणेश्वर गांव में कुमावतों के मोहल्ले में रात को चोर चोरी की नीयत से इंद्र कुमावत के घर में घुसकर मकानों के अंदर रखी अलमारी से गहने निकाल पोटली में बांधकर भागने का प्रयास कर ही रहे थे. अचानक घर की महिलाएं पड़ोस में शादी से समारोह से खाना खाकर घर लौट आई.

महिलाओं ने घर में घुसते ही अंदर देखा तो दो युवक सामना समेट रहे थे. चोरों ने भागने का प्रयास किया तो 16 वर्षीय युवक मोहित ने चोर का पैर पकड़ लिया और उसकी दादी ने दूसरे चोर का हाथ पकड़ लिया. दोनों चोरों ने महिलाओं पर हमला बोल दिया. चोरों ने मोहित से भी मारपीट की. घर की दूसरी महिला किरण देवी ने हो हल्ला किया और आस पास के लोग भागकर आए.

शादी समारोह में शामिल लोग भी आ गए. पकड़े गए चोर को कमरे में बंद कर दिया. पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने पकड़े गए चोर को हिरासत में लेकर थाने में ले गई. परिवार की महिलाएं शादी समारोह से घर लौटने पर करीब 20 लाख के गहने बच गए.
