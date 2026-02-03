Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सिलीगुड़ी में तैनात सीकर के लाल अग्निवीर करणसिंह राठौड़ हुए शहीद, देश सेवा में लगा है पूरा परिवार

Sikar News:  सीकर के श्रीमाधोपुर इलाके के-जोरावरनगर कंचनपुर के रहने वाले अग्निवीर करणसिंह राठौड़ सिलीगुड़ी के बागडौगरा क्षेत्र में तैनात थे, जहां ड्यूटी के दौरान वे शदीह हो गए. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Feb 03, 2026, 07:40 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 07:40 PM IST

Trending Photos

पंचायत चुनाव 2026: काउंटिंग होंगी पूरी तरह मैन्युअल, कम अंतर होने पर दोबारा गिनती!
7 Photos
Rajasthan panchayat chunav

पंचायत चुनाव 2026: काउंटिंग होंगी पूरी तरह मैन्युअल, कम अंतर होने पर दोबारा गिनती!

एक बार फिर लगी सोने-चांदी की लॉटरी! जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा भाव
6 Photos
Jaipur gold silver rate

एक बार फिर लगी सोने-चांदी की लॉटरी! जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा भाव

लूटेरों ने पहले काटा बुजुर्ग महिला का गला, फिर पैर काट निकाले ढाई किलो चांदी के कड़े, देखें तस्वीरें
5 Photos
Rajasthan crime

लूटेरों ने पहले काटा बुजुर्ग महिला का गला, फिर पैर काट निकाले ढाई किलो चांदी के कड़े, देखें तस्वीरें

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं भरवा मिर्ची, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Bharwa mirchi

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं भरवा मिर्ची, जानें रेसिपी और फायदे

सिलीगुड़ी में तैनात सीकर के लाल अग्निवीर करणसिंह राठौड़ हुए शहीद, देश सेवा में लगा है पूरा परिवार

Sikar News: सीकर के श्रीमाधोपुर इलाके के-जोरावरनगर कंचनपुर निवासी अग्निवीर करणसिंह राठौड़ का ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया. मां भारती की सेवा में तैनात करणसिंह के निधन की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. गांव में हर आंख नम है और माहौल गमगीन बना हुआ है.

परिजनों के अनुसार, अग्निवीर करणसिंह राठौड़ की तैनाती सिलीगुड़ी के बागडौगरा क्षेत्र में थी. परिवार के भाई चतर सिंह राठौड़ ने बताया कि 1 फरवरी की शाम को असम से आर्मी के सीईओ का फोन आया, जिसमें ड्यूटी के दौरान करणसिंह के निधन की जानकारी दी गई.

मां से हुई शहीद से पहले फोन पर बात
इससे पहले जवान करण सिंह ने अपनी मां मुकेश कंवर से फोन पर बात की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं ड्यूटी करके आया हूं और अब खाना खाऊंगा. इसके करीब 3 घंटे बाद जवान करण सिंह के निधन का समाचार आने पर परिवार स्तब्ध रह गया. परिवार की महिलाओं का रो रोकर बुरा हाल है. पार्थिव देह सिलीगुड़ी से दोपहर में दिल्ली पहुंची और आज शाम दिल्ली से बाई प्लेन जयपुर लाई जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार
इसके बाद जयपुर से पार्थिव देह जयपुर से बाई रोड पुलिस थाना श्रीमाधोपुर पहुंचेगी. अग्नि वीर करणसिंह राठौड़ के सम्मान में तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद राठौड़ों की ढाणी में पूरे सैन्य एवं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.

पूरा परिवार देश सेवा में लगा
परिजनों ने बताया कि करणसिंह का पूरा परिवार देश सेवा से जुड़ा हुआ है. उनके पिता दयाल सिंह राठौड़ करीब 10 वर्ष पहले सेना से सेवानिवृत्त हुए थे. करणसिंह के दोनों चाचा भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं. उनकी बहन निकेता कंवर सीमा सुरक्षा बल में तैनात हैं. करण सिंह अविवाहित थे और करीब 3 वर्ष 10 महीने पहले अग्निवीर सेवा में भर्ती हुए थे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news