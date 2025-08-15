Zee Rajasthan
Sikar News: धार्मिक स्थल में धर्म परिवर्तन का आरोप, VHP और बजरंग दल के लोगों ने किया हंगामा

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाते हुए गौरव दीक्षित ने थाने में मामला दर्ज करवाया है. वहीं दूसरी पक्ष की ओर से पादरी सेल्वन ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर चर्च में घुसकर मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का मामला दर्ज करवाया है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Aug 15, 2025, 08:21 IST | Updated: Aug 15, 2025, 08:21 IST

Sikar News: शहर के शांति नगर में स्थित एक धार्मिक स्थल में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया. सभी ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया.

सूचना पर उद्योग नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को थाने लेकर आई. पुलिस ने 17 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद सभी लोगों को छोड़ दिया. इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई है.

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाते हुए गौरव दीक्षित ने थाने में मामला दर्ज करवाया है. वहीं दूसरी पक्ष की ओर से पादरी सेल्वन ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर चर्च में घुसकर मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का मामला दर्ज करवाया है.

इस मामले में एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि उद्योग नगर थाना इलाके में सूचना मिली कि शांति नगर इलाके में एक चर्च है जहां पर कुछ लोग गए हैं. जिनका आरोप है कि चर्च में धर्मांतरण करवाया जा रहा है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आपस में कहासुनी हो रही थी. जिसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस थाने पर लाया गया और मामले में पूछताछ की गई.

एक पक्ष के लोगों का कहना है कि वह कोई धर्मांतरण नहीं करवा रहे हैं बल्कि हम हमारी पूजा कर रहे हैं. वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का आरोप है कि यह लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कर रहे हैं. ऐसे में दोनों ही पक्षों की ओर से रिपोर्ट दी गई. इसके बाद मामले में प्रकरण दर्जकर लिया गया है और मामले में अनुसंधान किया जा रहा है.

