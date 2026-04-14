सीकर की एंजल खान ने दसवीं में हासिल किए 95.50 प्रतिशत नंबर, गिफ्ट में मिली कार

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के गांव रोलसाहबसर से एक ऐसी प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में शिक्षा के प्रति नई सोच और उत्साह पैदा कर दिया है. गांव के युवा आदिल खान ने बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक अनोखी और सराहनीय पहल की है. उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के अच्छे अंक लाने पर उनका सम्मान किया. 95 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर एक कार भेंट की तो कई बच्चों को एक-एक लाख का पुरस्कार प्रदान किया.

आदिल खान ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली उस बेटी को, जिसने 95% से अधिक अंक हासिल किए, अपने निजी खर्च से कार भेंट कर सम्मानित किया. इतना ही नहीं, 90% से अधिक अंक लाने वाली पांच अन्य बेटियों को एक-एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया. खास बात यह है कि आदिल खान कोई बड़े उद्योगपति या भामाशाह नहीं हैं, बल्कि उन्होंने यह पूरी राशि अपनी मेहनत की कमाई से दी है. उनकी इस पहल ने यह साबित कर दिया कि बदलाव के लिए बड़ी हैसियत नहीं, बल्कि बड़ा दिल और सोच जरूरी होती है.

पुरस्कार में मिली स्विफ्ट कार

समारोह में गाव की राजकीय स्कूल की छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. गांव के मुख्य चौक में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शहीद मो. इकराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा एंजल खान पुत्री हसन खान ने कक्षा दसवी बोर्ड में 95.50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर भामाशाह आदिल खान की ओर से स्विफ्ट कार पुरस्कार रूप मे प्रदान की गई.

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छात्रा एंजल खान

आर एससी ई आरटी उदयपुर के अतिरिक्त निदेशक बजरंग लाल स्वामी की अध्यता एवं फतेहपुर विधायक हाकम अली खां के मुख्य आतिथ्य में आयोजित सम्मान समारोह में भामाशाह आदिल खान पुत्र महमूद खान की ओर से छात्रा एंजल खान को कार भेंट की गई. जबकि छात्रा अक्शा खान, सोफिया खान, पायल कुमारी, रूक्या बानो व फरीन खान को एक-एक लाख रुपये का चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया.

समारोह के दौरान गाव अन्य प्रतिभावान छात्राओं को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. इस दौरान गांव की तीनों राजकीय स्कूलों के शिक्षकों, शिक्षिकाओं को शानदार परीक्षा परिणाम रहने पर सम्मानित किया गया. समारोह में वक्ताओं ने भामाशाह आदिल खान की ओर से किए गए इस अनूठे कार्य को लेकर बधाई देते हुए कहा कि इससे प्रेरणा लेनी चाहिए.

आदिल खान का सपना

इस दौरान वक्ताओं ने सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने की बात पर बल दिया. समारोह में काफी संख्या में ग्रामीण जन, शिक्षक व विधार्थी एव जन प्रतिनिधी मौजूद रहे. इस दौरान भामाशाह आदिल खान का शहीद मो. इकराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से अभिनन्दन पत्र देकर सम्मानित किया गया. आदिल खान का सपना है कि उनके गांव की बेटियां आगे बढ़कर आईएएस, आईपीएस और न्यायिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित पदों पर पहुंचें. उनका मानना है कि रोलसाहबसर गांव को लोग राजनीति के लिए तो जानते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे शिक्षा के क्षेत्र में भी पहचान मिले.

गांव में बेटियों की पढ़ाई को लेकर नई पहल

उन्होंने यह भी घोषणा की है कि आने वाले तीन वर्षों तक सरकारी स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियों को इसी तरह सम्मानित किया जाएगा. इस पहल से गांव में बेटियों की पढ़ाई को लेकर नया जोश देखने को मिल रहा है और अभिभावक भी अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं. आदिल खान की यह पहल न केवल रोलसाहबसर, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गई है, जहां एक युवा ने अपने दम पर शिक्षा और बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.

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