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Sikar News: 'घर में घुसकर की बदसलूकी', 10-15 लोगों ने दलित महिला से की मारपीट

सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल स्थित चतुर की ढाणी में दलित परिवार के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया. पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: May 13, 2026, 05:39 PM|Updated: May 13, 2026, 05:39 PM
Sikar News: 'घर में घुसकर की बदसलूकी', 10-15 लोगों ने दलित महिला से की मारपीट
Image Credit: Sikar News

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल स्थित चतुर की ढाणी में दलित परिवार के साथ मारपीट के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग.

वहीं, इसी को लेकर पीड़ित परिवार और ग्रामीण सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर से मिले और पूरे मामले को लेकर अवगत करवाया. साथ ही आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा.

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दी जाती जाति सूचक गालियां

पीड़ित संतोष देवी ने बताया कि वह घर के बाहर काम कर रही थी तभी करीब 10 से 15 लोग वहां पर आए और उन्हें गाली-गलौज की और फिर उनके साथ मारपीट की. आरोप है कि खान मालिक द्वारा उन्हें आवश्यक रूप से परेशान किया जाता है. जाति सूचक गालियां दी जाती है और उनके साथ मारपीट की जाती है.

ग्रामीणों ने बताया कि ढाणी में एक माइंस है, जिस पर माइंस मालिक द्वारा आसामाजिक तत्व लाकर वहां दलित महिलाओं के साथ मारपीट करता है और उनसे गाली-गलौज करता है. आए दिन खान मालिक द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है.

महिलाओं के साथ मारपीट
2 दिन पहले भी खान मालिक द्वारा बदमाशों को बुलाकर महिलाओं के साथ मारपीट के मामले को लेकर आज सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. ग्रामीणों ने बताया कि आबादी क्षेत्र से मात्र 10 मीटर दूरी पर इस लीज में हैवी ब्लॉस्टिंग होती है, जिससे हमारे मकानों में दरार आ गई है और आए दिन पत्थर उछलकर घरों में आते है, जिससे जन-धन की हानि होने का अंदेशा बना रहता है.

साथ ही, इन लीज क्षेत्र में आए दिन बदमाश भी दंबगई करते है और गाली-गलौच मारपीट की घटना को अंजाम देते है. यहां तक की घरों में घुसकर महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार और मारपीट करते हैं, जिस पर 10 तारीख को भी महिलाओं के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई थी. इस पर पाटन थाने में मामला दर्ज करवाया गया था.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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