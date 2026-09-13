/रींगस में भैरू बाबा का लक्खी मेला शुरू, मंगला आरती में उमड़ा आस्था का सैलाब

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस में आस्था और श्रद्धा के केंद्र भैरूं बाबा मंदिर में वार्षिक लक्खी मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ. 13 से 20 सितंबर तक चलने वाले 8 दिवसीय मेले को लेकर शनिवार मध्यरात्रि से ही देशभर से श्रद्धालुओं का रींगस पहुंचना शुरू हो गया. सुबह होते-होते मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आने लगी.

मंगला आरती में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

सुबह मंदिर में मंगला आरती का आयोजन हुआ. आरती में हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर भैरु बाबा के दर्शन किए और जयकारे लगाए. मंदिर परिसर भैरु बाबा के जयकारों से गूंज उठा. श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.

मेले को लेकर प्रशासन की ओर से भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मेले को लेकर प्रशासन ने कसी कमर

उपखंड प्रशासन, नगरपालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीमें व्यवस्थाओं की निगरानी में जुटी हुई हैं. वहीं, श्री सूर्य मंडल समाज सेवा समिति एवं भैरु बाबा मंदिर कमेटी के कार्यकर्ता भी श्रद्धालुओं की सेवा, सहायता और व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं. मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा, यातायात, पेयजल, सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

सामाजिक संगठन भी व्यवस्थाओं में जुटे

प्रशासन एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटे हैं. गौरतलब है कि भैरु बाबा का लक्खी मेला 13 से 20 सितंबर तक चलेगा. मेले के दौरान राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के रींगस पहुंचने की संभावना है.

श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष फोकस

श्रद्धालु बाबा के दरबार में धोक लगाकर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर बाबा के दरबार में पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं. मेले को लेकर शहर में भी उत्साह का माहौल बना हुआ है.



550 साल पुराना रहस्य: झोली से नहीं उठी भैरू बाबा की मूर्ति

रींगस कस्बे में स्थित भैरू बाबा का मंदिर करीब 557 साल पुराना बताया जाता है. इस प्राचीन मंदिर से जुड़ी एक ऐसी मान्यता है, जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है. कहते हैं कि पूजा के बाद एक रात भैरव बाबा की मूर्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद मूर्ति अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई.

इसके बाद आकाशवाणी होने की मान्यता है, जिसके बाद इसी स्थान को भैरव बाबा का स्थायी धाम मान लिया गया. तभी से यह स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. कालाष्टमी समेत अन्य विशेष अवसरों पर यहां बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं.