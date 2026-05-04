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सीकर कलेक्ट्रेट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, 2 घंटे चला सर्च अभियान

Sikar News: राजस्थान में सरकारी कार्यालय को बम से उड़ने की धमकी भरा मेल मिला. ईमेल जिला कलेक्टर आशीष मोदी की मेल आईडी पर आया, जिससे हड़कंप मच गया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: May 04, 2026, 05:35 PM|Updated: May 04, 2026, 05:35 PM
सीकर कलेक्ट्रेट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, 2 घंटे चला सर्च अभियान
Image Credit: Sikar News

Sikar News: राजस्थान में सरकारी कार्यालय को बम से उड़ने की धमकी भरे मेल का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा. आज दोपहर करीब 11:30 बजे एक बार फिर सीकर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ने की धमकी भरा ईमेल जिला कलेक्टर आशीष मोदी की मेल आईडी पर आया. इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर को इतिहास के तौर पर तुरंत खाली करवाया और अधिकारियों व कर्मचारियों को परिसर से बाहर भेजा. सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस, उद्योग नगर थाना पुलिस,गोकुलपुरा थाना पुलिस व आरएसी पुलिस जाता भी मौके पर पहुंचा. वहीं, सूचना पर सिविल डिफेंस, अग्निशमन व एंबुलेंस टीम भी मौके पर पहुंची.

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पुलिस टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर में करीब 2 घंटे तक सर्च अभियान चलाया लेकिन टीम को कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. इसके बाद पुलिस ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट परिसर में जाने दिया. लेकिन पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह रही कि कलेक्ट्रेट परिसर में ही एसपी ऑफिस और न्यायालय परिसर है जिन्हें पुलिस ने इतिहास के तौर पर खाली नहीं करवाया.

हालांकि पुलिस का कहना है कि जिला कलेक्टर की ईमेल पर आए मेल में विस्फोटक सामग्री की बात लिखी गई थी लेकिन बार-बार इस तरह की घटनाएं सामने आने के चलते कलेक्ट्रेट परिसर के अलावा अन्य परिसर को खाली नहीं करवाया गया.
आपको बता दे कि इससे पहले भी तीन बार सीकर पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ने की धमकी मिल चुकी है. इसके साथ ही करीब 1 साल पहले इसी जिला कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ने की धमकी मिल चुकी है.

पुलिस के सर्च अभियान में अभी तक धमकी के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है. प्रदेश में बार-बार बम से उड़ने की धमकी के मेल मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के सामने यह बड़ी चुनौती है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल और ईमेल भेजने वाले के बारे में जानकारी जुटा रही है.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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