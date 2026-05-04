/सीकर कलेक्ट्रेट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, 2 घंटे चला सर्च अभियान

Sikar News: राजस्थान में सरकारी कार्यालय को बम से उड़ने की धमकी भरे मेल का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा. आज दोपहर करीब 11:30 बजे एक बार फिर सीकर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ने की धमकी भरा ईमेल जिला कलेक्टर आशीष मोदी की मेल आईडी पर आया. इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर को इतिहास के तौर पर तुरंत खाली करवाया और अधिकारियों व कर्मचारियों को परिसर से बाहर भेजा. सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस, उद्योग नगर थाना पुलिस,गोकुलपुरा थाना पुलिस व आरएसी पुलिस जाता भी मौके पर पहुंचा. वहीं, सूचना पर सिविल डिफेंस, अग्निशमन व एंबुलेंस टीम भी मौके पर पहुंची.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर में करीब 2 घंटे तक सर्च अभियान चलाया लेकिन टीम को कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. इसके बाद पुलिस ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट परिसर में जाने दिया. लेकिन पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह रही कि कलेक्ट्रेट परिसर में ही एसपी ऑफिस और न्यायालय परिसर है जिन्हें पुलिस ने इतिहास के तौर पर खाली नहीं करवाया.

हालांकि पुलिस का कहना है कि जिला कलेक्टर की ईमेल पर आए मेल में विस्फोटक सामग्री की बात लिखी गई थी लेकिन बार-बार इस तरह की घटनाएं सामने आने के चलते कलेक्ट्रेट परिसर के अलावा अन्य परिसर को खाली नहीं करवाया गया.

आपको बता दे कि इससे पहले भी तीन बार सीकर पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ने की धमकी मिल चुकी है. इसके साथ ही करीब 1 साल पहले इसी जिला कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ने की धमकी मिल चुकी है.