नीमकाथाना में स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन, उपभोक्ता बोले– किसानों-मजदूरों को बनाया जा रहा अडानी का गुलाम

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में नीमकाथाना में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति नीमकाथाना शहर ने बिजली निजीकरण, स्मार्ट मीटर के खिलाफ विनय प्रकाश सैनी, कैलाश सोनी की अध्यक्षता में सहायक अभियंता कार्यालय नीमकाथाना शहर पर धरना दिया.
माकपा नेता कॉमरेड गोपाल सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर लगाकर बीजेपी सरकार किसान मजदूर को अडानी का गुलाम बनाना चाहती है. स्मार्ट मीटर लगने से बिजली का पूरी तरह से निजीकरण हो जाएगा, जिससे सरकारी रोजगार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा.
स्मार्ट मीटर में रिचार्ज होने पर ही बिजली आएगी. रिचार्ज खत्म होते ही बिजली बंद हो जाएगी. बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के लिए पहले पैसे देने होंगे बाद में बिजली मिलेगी. मतलब हमारे पैसे को कंपनियां अपने बिजनेस में लगाएंगी. गैस सब्सिडी जिस तरह से बंद हो गई उसी तरह से 100 यूनिट फ्री मिलती हैं, वो भी बंद हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि अगर सरकार को स्मार्ट काम करना है, तो बिजली विभाग की लापरवाही से होने वाली घटनाओं पर रोक लगाए. अघोषित बिजली कटौती बंद करें, रास्तों में खड़े खंभों, क्षतिग्रस्त खंभों पर काम करें, लेकिन स्मार्ट मीटर के नाम पर किसान मजदूर को लूटना बंद करें.
नीमकाथाना जिला व नगरपरिषद निरस्त करने पर भी बीजेपी के नुमाइंदे बेशर्म जुबान से कह रहे हैं कि नीमकाथाना में सरकार विकास को तेज गति से बढ़ाएगी. बेशर्मी की भी हद हो गई. विनाश करने के बावजूद भी विकास करने की जुबान कह रहे हैं.
जिस तरह से नीमकाथाना जिला व नगरपरिषद निरस्त किया है व स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, तो ये जनता जनार्दन सब देख रही है. आने वाले समय में पंचायतीराज व नगर निकाय चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी.
