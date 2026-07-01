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सीकर में 2,500 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र, PM मोदी के कार्यक्रम का होगा लाइव प्रसारण

सीकर में 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बालोतरा रिफाइनरी उद्घाटन कार्यक्रम का जिला स्तरीय वर्चुअल प्रसारण किया जाएगा. जिला स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 2,500 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, जबकि 5,000 से अधिक लोगों की मौजूदगी रहेगी.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 01, 2026, 03:44 PM|Updated: Jul 01, 2026, 03:44 PM
सीकर में 2,500 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र, PM मोदी के कार्यक्रम का होगा लाइव प्रसारण
Image Credit: Sikar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को बालोतरा जिले में रिफाइनरी उद्घाटन सहित अन्य कार्यक्रमों के अवसर पर जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जिला स्तर पर वर्चुअल प्रसारण किया जाएगा और रोजगार उत्सव के तहत विभिन्न विभागों के ढाई हजार नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे.

सीकर जिला स्टेडियम में आयोजित होंगे कार्यक्रम

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सीकर जिला स्टेडियम में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में नवनियुक्त कार्मिकों एवं आमजन सहित पांच हजार से अधिक लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे. कार्यक्रम में नवनियुक्त कार्मिकों के साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा.

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई. बैठक में कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर होने वाली व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए.

जिला कलेक्टर ने सभी व्यवस्थाओं के लिए दिए दिशा-निर्देश

उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों की सुविधा एवं कार्यक्रम के सफल आयोजन को ध्यान में रखते हुए जिला स्टेडियम में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी. कार्यक्रम स्थल पर बैठक व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, मोबाइल शौचालय, चिकित्सा सहायता, एम्बुलेंस, अग्निशमन, विद्युत आपूर्ति, बैकअप जनरेटर, इंटरनेट एवं संचार व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

कार्यक्रम का नोडल विभाग शिक्षा विभाग को बनाया गया है. जिला स्तरीय कार्यक्रम में नवनियुक्त कार्मिकों के लिए वेलकम किट की व्यवस्था की जाएगी. कार्यक्रम स्थल पर काउंटर लगाकर पंजीकरण के बाद कार्मिकों को किट उपलब्ध करवाई जाएगी. इसमें जूट बैग, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश, डायरी, टोपी, बुकलेट और दुपट्टा सहित सात सामग्री शामिल रहेंगी.

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. राकेश कुमार मीणा, एडीएम सिटी भावना शर्मा, जिला परिषद सीईओ राजपाल यादव, नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा, डीटीओ ताराचंद बंजारा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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