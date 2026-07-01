/सीकर में 2,500 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र, PM मोदी के कार्यक्रम का होगा लाइव प्रसारण

Sikar News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को बालोतरा जिले में रिफाइनरी उद्घाटन सहित अन्य कार्यक्रमों के अवसर पर जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जिला स्तर पर वर्चुअल प्रसारण किया जाएगा और रोजगार उत्सव के तहत विभिन्न विभागों के ढाई हजार नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे.

सीकर जिला स्टेडियम में आयोजित होंगे कार्यक्रम

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सीकर जिला स्टेडियम में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में नवनियुक्त कार्मिकों एवं आमजन सहित पांच हजार से अधिक लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे. कार्यक्रम में नवनियुक्त कार्मिकों के साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा.

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई. बैठक में कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर होने वाली व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए.

जिला कलेक्टर ने सभी व्यवस्थाओं के लिए दिए दिशा-निर्देश

उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों की सुविधा एवं कार्यक्रम के सफल आयोजन को ध्यान में रखते हुए जिला स्टेडियम में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी. कार्यक्रम स्थल पर बैठक व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, मोबाइल शौचालय, चिकित्सा सहायता, एम्बुलेंस, अग्निशमन, विद्युत आपूर्ति, बैकअप जनरेटर, इंटरनेट एवं संचार व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

कार्यक्रम का नोडल विभाग शिक्षा विभाग को बनाया गया है. जिला स्तरीय कार्यक्रम में नवनियुक्त कार्मिकों के लिए वेलकम किट की व्यवस्था की जाएगी. कार्यक्रम स्थल पर काउंटर लगाकर पंजीकरण के बाद कार्मिकों को किट उपलब्ध करवाई जाएगी. इसमें जूट बैग, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश, डायरी, टोपी, बुकलेट और दुपट्टा सहित सात सामग्री शामिल रहेंगी.

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. राकेश कुमार मीणा, एडीएम सिटी भावना शर्मा, जिला परिषद सीईओ राजपाल यादव, नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा, डीटीओ ताराचंद बंजारा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे.