Sikar News: कुत्ता का मुंह में दबाएं घूम रहा था जिंदा भ्रूण, हाथ-पैर नोंचकर किए हुए थे अलग

राजस्थान के सीकर जिले के उद्योग नगर थाना इलाके में एक आवारा कुत्ते के मुंह में एक नवजात जकड़ा हुआ मिला, जिसके हाथ-पैर कुत्ते ने नोंचकर अलग किए हुए थे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Nov 19, 2025, 08:49 PM IST | Updated: Nov 19, 2025, 08:49 PM IST

Sikar News: कुत्ता का मुंह में दबाएं घूम रहा था जिंदा भ्रूण, हाथ-पैर नोंचकर किए हुए थे अलग

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के उद्योग नगर थाना इलाके में दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक नवजात बच्चे का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला. एक आवारा कुत्ते ने नवजात के हाथ-पैर नोंचकर अलग कर दिए और कुत्ता उसे मुंह में दबाए घूमता देखा गया.

ये देख लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी और भ्रूण को कब्जे में लिया. अब पुलिस नवजात के घरवालों की तलाश कर रही है. उद्योग नगर SHO राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि बीती मंगलवार की शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच आनंद नगर से सूचना मिली थी कि एक आवारा कुत्ता नवजात को मुंह में दबाए घूम रहा है.

सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची और नवजात को बरामद किया. फिर नवजात को सीकर केएसके हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया. कुत्ते ने नवजात के दाहिने हाथ और पैर को नोंचकर अलग कर दिया था.

राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि मौके से बरामद भ्रूण मेच्योर अवस्था का लड़का है, जिस पर कोडक्लैंप भी लगा हुआ मिला. इससे आशंका है कि जन्म के बाद पहचान छिपाने के उद्देश्य से परिजनों ने भ्रूण को फेंक दिया, जिसको कुत्ता मुंह में
जकड़कर ले आया होगा और फिर कुत्ते ने नवजात के दाहिने हाथ और पैर को नोचकर अलग कर दिया, जिनको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है.

इस मामले में पुलिस ने पैदाइश छुपाने के लिए नवजात और भ्रूण परित्याग का मुकदमा दर्ज किया. फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और घरवालों की तलाश कर रही है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी इस तरह के कई मामले में सामने आ चुके हैं. प्रदेश के भीलवाड़ा जिले में बीते दिन एक जंगल में 15 दिन का एक नवजात बच्चा मिला था, जिसके मुंह में पत्थर डाले हुए थे और उसके होंठ गोंद से बंद किए गए थे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

