Sikar News: BJP प्रदेश प्रभारी डॉ. राधा मोहनदास अग्रवाल ने बंगाल चुनाव में किया जीत का दावा

Sikar News: भाजपा की स्थापना दिवस पर आज राजस्थान के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सदस्य डॉ. राधा मोहनदास अग्रवाल सीकर दौरे पर रहे. प्रदेश प्रभारी अग्रवाल सुबह जयपुर से रवाना होकर खाटू श्याम जी पहुंचे और खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद सीकर के लिए रवाना हुए. सीकर भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी का झंडा रोहण कर पार्टी कार्यालय पर लगे सौर ऊर्जा केंद्र का उद्घाटन किया.

प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सदस्य डॉ. राधा मोहन अग्रवाल के भाजपा कार्यालय में पहुंचने पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सैनिक कल्याण बोर्ड सलाहकार समिति अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, खंडेला विधायक सुभाष मील, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व विधायक रतन जलधारी, राजकुमारी शर्मा, केडी बाबर, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, पूर्व प्रदेश मंत्री मधु कुमावत, नीलम मिश्रा, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अनीता शर्मा, जिला उपाध्यक्ष रमेश जलधारी, महामंत्री नेमीचंद कुमावत, राजेश रोलन सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

तेईस से नब्बे करोड़ पहुंचने का लक्ष्य

प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सदस्य डॉ. राधा मोहन अग्रवाल ने भाजपा की रीति-नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भाजपा आज देश का सबसे बड़ा संगठन है. देश के प्रत्येक नागरिक तक भाजपा विचारधारा पहुंचानी हैं और भाजपा परिवार को तेईस से नब्बे करोड़ पहुंचने का लक्ष्य हैं.

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ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ आक्रोश

पांच राज्यों के चुनाव को लेकर बोले-पश्चिम बंगाल में भाजपा जीत के मुहाने पर खड़ी हैं. पिछले चुनाव में जीत में कुछ ही अंतर था उस अंतर को भाजपा अब पाट चुकी है. प्रदेश प्रभारी बोले कि पश्चिम बंगाल में कुछ तो भाजपा ने अंतर को पाठ दिया है और कुछ ममता बनर्जी के कुकर्मों ने उन्हें पाट दिया. पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है, जिसके चलते आज भाजपा जीत के मुहाने पर है. आगामी पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा अपनी सरकार बनाएगी. वहीं, तमिलनाडु और केरल में हम बढ़त की ओर है.

राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों के सवाल पर बोलते हुए कहा कि इस बारे में प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलती है, राजनीतिक नियुक्तियां मुख्यमंत्री अकेले नहीं करते हैं, उन्हें मंत्री से बातचीत करनी होती है, संगठन से सहमति लेनी होती है और केंद्र नेतृत्व की सहमति लेनी होती है. उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हम व्यक्ति विशेष की सरकार चलाने वाले नहीं है. वह बोले राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर प्रदेश में प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां प्रदेश में हो जाएगी.

राजस्थान की सरकार से जनता संतुष्ट

राजस्थान की भाजपा सरकार के ढाई साल के कार्यकाल के काम को नंबर देने के सवाल पर बोलते हुए प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि अगर मैं 10 में से 10 दूंगा तो आप कहेंगे कि मैं पक्षपात कर रहा हूं. ऐसे में तो एक बड़ी समस्या पैदा कर दी कि आखिर नंबर कहां से घटाएं. वह बोले हम तो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, मेरा राजस्थान की राजनीति प्रत्यक्ष संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार से यहां की जनता पूरी तरह से संतुष्ट है तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी तरह से संतुष्ट है.

कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना

राजस्थान सरकार के निर्णय पर विपक्ष के हमले और केंद्र से निर्णय होने के सवाल पर बोलते हुए कहा कि उनकी जिस तरह की स्थिति है, उसी के अनुसार वह कहते हैं. उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच भी झगड़ा हो रहा है और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहता है कि ऊपर से निर्णय होगा, वह लागू होगा और वह तो कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा में निर्णय समन्वय, संतुलन और सामूहिकता से होता है.

इसे समझने के लिए उन्हें भाजपा के विधायक सुभाष मील की तरह कांग्रेस से भाजपा में आना होगा. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कांग्रेस में दो पांच लोग बचे हैं, ऐसे में डोटासरा जैसे लोग जब भाजपा में आ जाएंगे तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि भाजपा एक अलग प्रकार का संगठन है. हम उन्हें बुलाने तो जाएंगे नहीं और वह खुद ही आ जाए.

पंचायत और निकाय चुनाव

प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष द्वारा बार-बार हमला करने के सवाल पर बोलते हुए प्रदेश प्रभारी अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद ही कोई अधिकृत सूचना दे पाऊंगा. एसआई भारती 2021 के निरस्त होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है. यह बहुत बड़ा निर्णय है. इस भर्ती में कुछ सही तरीके से भर्ती हुए थे तो कुछ गलत तरीके से भी भर्ती हुए हैं, अब सरकार निर्णय की ओर आगे बढ़ रही है और जो उचित निर्णय होगा वह लिया जाएगा.

कन्हैया लाल हत्याकांड

उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में विपक्ष द्वारा भाजपा सरकार पर लगाए जा रहे आरोप पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार को कौन नहीं जानता, वह अपनी पार्टी में अपने को निपटे या निपटा दे, वह भाजपा की चिंता करना छोड़ दे. उन्होंने कहा कि वह तो इसको भी आप बोलो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा पर आप नहीं लग रहे उनकी अपनी लड़ाई चल रही है, वह बेचारे कभी स्थाई नहीं हो पाते.

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