Sikar News: दारू पीकर आया भतीजा, खाट पर सो रहे चाचा के सिर पर लाठी मारकर ले ली जान

Sikar News: राजस्थान के सीकर में आपसी कहासुनी के बाद शराब के नशे में भतीजे द्वारा चाचा की हत्या करने का मामला सामने आया है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भतीजा मौके से फरार हो गया जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Aug 22, 2025, 14:11 IST | Updated: Aug 22, 2025, 14:11 IST

Sikar News: दारू पीकर आया भतीजा, खाट पर सो रहे चाचा के सिर पर लाठी मारकर ले ली जान

Sikar News: जिले के गोकुलपुरा थाना इलाके के कहारों की ढाणी में बीती रात आपसी कहासुनी के बाद शराब के नशे में भतीजे द्वारा चाचा की हत्या करने का मामला सामने आया है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भतीजा मौके से फरार हो गया जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.

सूचना के बाद गोकुलपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. फिलहाल मृतक के बेटे गोपाल की रिपोर्ट पर पुलिस पूरे के मामले की जांच कर आरोपी की तलाश कर रही है. मामले में गोकुलपुरा थाना अधिकारी प्रीति बेनीवाल का कहना है कि बीती रात कहारों की ढाणी के निवासी श्रवण कुमार की उसके भतीजे पवन कुमार ने लठ से हमला कर हत्या कर दी. फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है.

मृतक श्रवण कुमार के बेटे गोपाल ने पुलिस में रिपोर्ट देते हुए बताया कि 21 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे उसके ताऊ का लड़का पवन कुमार उनके घर आया. इस दौरान गोपाल का परिचित हरलाल जाट भी वहां घर पर बैठा हुआ था जिसको पवन ने थप्पड़ मार दिया. इस पर गोपाल ने पवन से थप्पड़ मारने का कारण पूछा तो आरोपी पवन मारपीट पर उतारू हो गया, जिसे बड़ी मुश्किल से गोपाल के पिता श्रवण कुमार और हरलाल ने घर से बाहर भेजो तो आरोपी पवन ने गोपाल और उसके पिता श्रवण को जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद गोपाल और उसका परिचित हरलाल खेत पर चले गए और पीछे से गोपाल के पिता श्रवण कुमार और मां घर पर थे.

रात करीब 10:40 बजे गोपाल को फोन से सूचना मिली कि उसके चचेरे भाई पवन ने उसके पिता श्रवण कुमार पर लत से वार कर दिया. सूचना पर गोपाल और उसका परिचित हरलाल घर पहुंचे और घायल श्रवण कुमार को एसके अस्पताल लेकर आए जहां चिकित्सकों ने शरण कुमार को मृत घोषित कर दिया. मृतक श्रवण कुमार के बेटे गोपाल का आरोप है कि उसके चाचा के बेटे पवन ने बीती रात करीब 10:30 बजे शराब के नशे में उसके पिता श्रवण कुमार के सोते समय लठ से वार कर हत्या की है. फिलहाल गोकुलपुरा थाना पुलिस आरोपी की तलाश करते हुए पूरे मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

