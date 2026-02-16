गोचर भूमि को बचाने के लिए फतेहपुर रहा बंद, लोगों ने सीकर में जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में गोचर भूमि को बचाने का मामला मामले को लेकर आज फतेहपुर बंद रखा गया. फतेहपुर बंद के बाद गोचर भूमि बचाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोग सीकर पहुंचे. सीकर में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. मुख्यमंत्री के नाम अजमेर राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष हेमंत गेरा जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा को ज्ञापन दिया.

जानकारी के मुताबिक, फतेहपुर में करीब 1100 बीघा जमीन, जो कसेरा बीहड़ के नाम से जानी जाती है. इस जमीन को गोचर के लिए छोड़ा गया था और काफी समय से स्थानीय पिंजरापोल गौशाला इसका संचालन कर रही थी जबकि मैपना देवी चैरिटेबल ट्रस्ट इसे अपनी संपत्ति बता रहा.

तहसीलदार को ज्ञापन दिया

पिछले हफ्ते इसकी रजिस्ट्री विभिन्न लोगों के नाम कर दी गई. इसके बाद से लोगों ने पहले तहसीलदार को ज्ञापन दिया और उसके बाद एसडीएम कार्यालय का घेराव किया था. आज विभिन्न संगठनों ने बाजार बंद का आह्वान किया था. स्थानीय विधायक हाकम अली ने कुछ दिन पहले विधानसभा में भी यह मामला उठाया था. लोगों का कहना है कि इस जमीन की रजिस्ट्री निरस्त की जाए और यह जमीन गोचर ही रहे.

इस दौरान भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा, फतेहपुर से पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया, सुभाष जोशी, अनूप बियाला, जितेंद्र कारंगा सहित सैकड़ो की संख्या में फतेहपुर से लोग पहुंचे.

भाजपा के पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया ने कहा…

इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया ने बताया कि हमारा जो राजस्थान का अजमेर रेवेन्यू बोर्ड है, उसके अध्यक्ष और जिला कलेक्टर से अभी बहुत लंबी चौड़ी वार्ता हुई है और बड़े ही स्पष्ट रूप से उन्होंने गड़बड़ को स्वीकार है.

उन्होंने पूरी टीम को आश्वस्त किया है कि जिला कलेक्टर के निर्देशन में टीम बनाकर इसकी जांच करवाएंगे और जल्द से जल्द यह जो अनुचित कार्रवाई हुई है और प्रशासनिक लोग जो इसमें लिप्त है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो. हम सबकी यही मांग है कि यह रजिस्ट्री रद्द हो और जैसे लंबे समय से यहां पर गाय चरती आ रही है, जैसे राजा ने यहां का पट्टा दिया था, जिस प्रकार से गोचर भूमि को चलाने के लिए कसेरा ने इस भूमि को चलाया था लेकिन उनके बच्चों की भावना बिगड़ गई है, जिसके लिए भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे कि यह गोचर भूमि गांव के काम आती रहे. सभी संतों का लोगों का यही कहना है और इसके साथ पूरा नगर और आसपास का क्षेत्र जुड़ा हुआ है.

आज पूरा फतेहपुर बंद रहा

भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा ने बताया कि गोचर भूमि जो कसेरों ने आज से 60 साल पहले दान में दे दी थी, उन्हीं के वंशज उनके बेटे और पोते आज उसी जमीन को भू-माफिया तहसीलदार और एसडीएम के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा घोटाला कर उसकी फर्जी रजिस्ट्री बना दी. इसके तहत आज पूरा फतेहपुर बंद रहा.

इसके बाद आज सभी धर्म के लोग हिंदू मुसलमान हमारे धर्मगुरु के नेतृत्व में हमारे जिला कलेक्टर और जो रिवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष आए हैं, उन्हें ज्ञापन देने के लिए फतेहपुर के लोग यहां आए हैं. हमारी मांग है कि जिस भी अधिकारी ने इस जमीन की रजिस्ट्री की है, उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए और जो भी दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. हमारे साथ हमारे सभी संत महात्मा भी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी मांगे न मानी जाए, हमारी मांगे मानी जाएगी. हमारे संत महात्मा हमें जैसे भी निर्देशित करेंगे, हम उसी प्रकार आगे का आंदोलन करेंगे.

