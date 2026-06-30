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फतेहपुर में डोटासरा-टीकाराम जूली का सरकार पर हमला, यमुना जल समझौते और कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बीकानेर जाते समय सीकर के फतेहपुर बाइपास पर रुके, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान दोनों नेताओं ने बातचीत में यमुना जल समझौते, कानून व्यवस्था, बिजली-पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 30, 2026, 05:23 PM|Updated: Jun 30, 2026, 05:23 PM
फतेहपुर में डोटासरा-टीकाराम जूली का सरकार पर हमला, यमुना जल समझौते और कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल
Image Credit: Sikar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सोमवार को जयपुर से बीकानेर जाते समय कुछ देर के लिए फतेहपुर बाइपास पर रुके. यहां विधायक हाकम अली खान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया.

इस दौरान डोटासरा और जूली ने मीडिया से बातचीत करते हुए यमुना जल समझौते, प्रदेश की कानून व्यवस्था, बिजली-पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा.

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राज्य सरकार पर उठाए कई सवाल

फतेहपुर बाईपास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यमुना जल समझौते को लेकर राज्य सरकार पर कई सवाल उठाए. डोटासरा ने कहा कि सरकार इस समझौते का राजनीतिक प्रचार कर रही है, जबकि प्रदेश को इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलने वाला. उन्होंने दावा किया कि सरकार के मौजूदा कार्यकाल के शेष ढाई वर्षों में भी राजस्थान को यमुना का एक बूंद पानी नहीं मिलेगा.

मुख्यमंत्री स्वयं के स्वागत कार्यक्रमों में व्यस्त

डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत समारोहों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही, लोगों को समय पर पेयजल नहीं मिल रहा, स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित है और अस्पतालों में मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल रहा. इसके बावजूद मुख्यमंत्री स्वयं के स्वागत कार्यक्रमों में व्यस्त हैं. उन्होंने प्रदेश सरकार पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में 'पोपा बाई का राज' जैसी स्थिति बन गई है और आमजन की सुनवाई नहीं हो रही. जनता पूरी तरह परेशान है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हाल ही में डकैत जगन गुर्जर की हत्या सहित अन्य घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में लगातार गंभीर घटनाएं हो रही हैं तो सरकार स्वागत समारोहों में व्यस्त क्यों है?

नीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान

डोटासरा और जूली ने आरोप लगाया कि आज प्रदेश में जेलों के कैदी सुरक्षित नहीं हैं, स्कूलों में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, अस्पतालों में मरीज सुरक्षित नहीं हैं और आम नागरिक भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है. डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस आने वाले समय में जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगी.

यदि सरकार नहीं चेती तो कांग्रेस आमजन को साथ लेकर वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी. इस दौरान डोटासरा ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अपने मंत्री पद की जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं. इसमें उनके नाम के आगे से मंत्री हटाना चाहिए.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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