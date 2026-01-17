Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सीकर में पहली बार सवा लाख हनुमान चालीसा पाठ महायज्ञ का आयोजन, 1100 दीपकों से होगी महाआरती

Sikar News: शेखावाटी में पहली बार दो दिवसीय सवा लाख हनुमान चालीसा पाठ महायज्ञ का भव्य, दिव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Jan 17, 2026, 04:24 PM IST | Updated: Jan 17, 2026, 04:24 PM IST

Trending Photos

जोधपुर हवाई अड्डे के पास बनाई जाएंगे एलिवेटेड रोड, जिससे सफर होगा आसान
6 Photos
Rajasthan government project

जोधपुर हवाई अड्डे के पास बनाई जाएंगे एलिवेटेड रोड, जिससे सफर होगा आसान

क्या आप जानते हैं राजस्थान में सरपंच को कितनी सैलरी मिलती है?
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

क्या आप जानते हैं राजस्थान में सरपंच को कितनी सैलरी मिलती है?

राजस्थान में एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में छाएंगे बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में छाएंगे बादल

26 जनवरी का लॉन्ग वीकेंड... जयपुर छोड़िए और इन 5 जगहों पर बनाइए यादगार छुट्टियां – 3-8 घंटे में ये 5 जगहें हैं परफेक्ट
7 Photos
winter destination

26 जनवरी का लॉन्ग वीकेंड... जयपुर छोड़िए और इन 5 जगहों पर बनाइए यादगार छुट्टियां – 3-8 घंटे में ये 5 जगहें हैं परफेक्ट

सीकर में पहली बार सवा लाख हनुमान चालीसा पाठ महायज्ञ का आयोजन, 1100 दीपकों से होगी महाआरती

Sikar News: वीर हनुमान की अखंड भक्ति, राम नाम की गूंज और वैदिक मंत्रोच्चार से शीघ्र ही सीकर की पावन धरा आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित होने जा रही है. शेखावाटी अंचल में पहली बार दो दिवसीय सवा लाख हनुमान चालीसा पाठ महायज्ञ का भव्य, दिव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है, जो सनातन संस्कृति, श्रद्धा और साधना का अनुपम संगम बनेगा. यह विराट महायज्ञ शेखावाटी के संत-महात्माओं के पावन आशीर्वाद एवं बोलता बालाजी धाम मंदिर के महंत सुनील तिवाड़ी जी महाराज के संरक्षण में आयोजित होगा.

आयोजन में पंडित अश्वनी मिश्रा एवं पंडित मधुसूदन आसोपा का सानिध्य रहेगा. महायज्ञ में 511 विद्वान वैदिक ब्राह्मण एक साथ सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, वहीं 511 यजमान इस पुण्य अनुष्ठान में सहभागी बनकर धर्मलाभ अर्जित करेंगे.

आयोजन समिति के सुशील माटोलिया ने पत्रकार वार्ता में बताया कि यह दिव्य आयोजन 24 व 25 जनवरी 2026 को बोलता बालाजी धाम, माधव सागर तालाब, मारू पार्क के समीप, सीकर में संपन्न होगा. महायज्ञ पूर्ण वैदिक विधि-विधान से महंत सुनील तिवाड़ी, पंडित अश्वनी मिश्रा एवं पंडित मधुसूदन आसोपा के सानिध्य में तथा पंडित अरविंद महाराज व पंडित पंकज मिश्रा के सह-आचार्यत्व में कराया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

24 जनवरी को प्रातः 9 बजे विधिवत पूजन-अर्चन एवं अखंड ज्योत प्रज्वलन के साथ महायज्ञ का शुभारंभ होगा. इसके पश्चात विश्व कल्याण, राष्ट्र शांति एवं जन-जन के मंगल की कामना के साथ सवा लाख हनुमान चालीसा पाठ का महा-संकल्प लेकर सामूहिक पाठ आरंभ होंगे.

25 जनवरी को प्रातः पूजन एवं पाठ की पूर्णाहुति के बाद सायंकाल 5 बजे से 1100 दीपकों से महाआरती का आयोजन किया जाएगा. इसके पश्चात महाप्रसाद भंडारा और रात्रिकालीन भजन-जागरण में राम भक्ति व हनुमान भक्ति की अमृतमयी धारा प्रवाहित होगी. इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में महायज्ञ के प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर का विमोचन भी किया गया.

प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के अनुभव जैन, अमित चिरानिया, मुकेश खडोलिया, रतन अग्रवाल, दयाल सिंह शेखावत, प्रकाश सिंधी, महेंद्र मोदी, संजय कुमावत, संजीव केजरीवाल, मनोज पंसारी, संजय शर्मा, प्रदीप मोदी, स्वदेश शर्मा, ज्योति तनवानी, संतोष खण्डेलवाल सहित बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी नागरिक एवं समिति कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikarहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news