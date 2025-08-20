दिल्ली से मिलेगा खाटूश्यामजी और सालासर के लिए हेलीकॉप्टर, यहां जानें कितना है किराया

Sikar News: सीकर जिले के खाटूश्यामजी में बाबा श्याम और बालाजी के भक्तों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. अब दिल्ली से सीधे खाटूश्यामजी और सालासर धाम तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है. यह सेवा 23 अगस्त से शुरू होने वाली यह सेवा दिल्ली के रोहिणी से प्रारंभ होगी.

निजी कंपनी स्पंदन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की ओर से शुरू की जा रही इस सुविधा के तहत श्रद्धालु मात्र 6 घंटे में दिल्ली से खाटूधाम और सालासर धाम के दर्शन कर वापस दिल्ली लौट सकेंगे. इस यात्रा में आने-जाने का समय और मंदिरों के दर्शन का समय शामिल रहेगा.



कम्पनी के एमडी अभिनव सहाय ने वीडियो जारी कर बताया कि यह सेवा आधुनिक मानदंडों के अनुसार सुरक्षित आरामदायक और समय बचाने वाली होगी. विशेषकर बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों एवं व्यस्त रहने वाले श्रद्धालुओं के लिये लाभदायक रहेगी. वहीं, इस यात्रा के लिये 95 हजार किराया होगा, जिसमें भक्तों को वीआईपी दर्शन, खाना- पान और आराम करने तक सुविधा उपलब्ध होगी.

Trending Now

बुकिंग के लिये वेबसाइट syandanaviation.com जारी की है. यह यात्रा दिल्ली के रोहिणी हेलीपोर्ट से सुबह 9:30 पर उड़ान भर खाटूश्यामजी 10:15 पर 52 बीधा पार्किंग में हेलिकॉप्टर लैंडिंग करेगा. हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से बाबा श्याम और बालाजी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ा लाभ मिलेगा.

सड़क मार्ग और भीड़भाड़ से बचकर भक्त आसानी से कम समय में अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे. श्रद्धालुओं में इस नई सुविधा को लेकर उत्साह का माहौल है और माना जा रहा है कि इससे खाटूधाम और सालासर में दर्शनार्थियों की संख्या और अधिक बढ़ेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-