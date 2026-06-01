/झुंझुनूं के गांव से निकला टॉपर! JEE Advanced में AIR- 3 हासिल कर किया कमाल

Sikar News: सीकर JEE Advanced 2026 के घोषित परिणामों में सीकर के छात्र जतिन कुमार चाहर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक-3 हासिल की है. इसके साथ ही वह राजस्थान मूल के विद्यार्थियों में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र बने हैं. जतिन की इस उपलब्धि से शिक्षा नगरी सीकर में खुशी का माहौल है और छात्र, शिक्षक व अभिभावक इसे प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि मान रहे हैं.

झुंझुनूं जिले के छोटे से गांव गोठ के निवासी जतिन चाहर पिछले छह वर्षों से सीकर में रहकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. उन्होंने JEE Advanced में 360 में से 319 अंक प्राप्त कर देशभर में तीसरा स्थान हासिल किया. इससे पहले भी जतिन विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं.

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जतिन ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित अभ्यास, अनुशासन और निरंतर प्रयासों को दिया. उन्होंने बताया कि बड़ी सफलता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि रोजाना की छोटी-छोटी कोशिशों और लगातार सुधार का परिणाम होती है. तैयारी के दौरान उनका पूरा फोकस कॉन्सेप्ट क्लियर करने, नियमित रिवीजन और मॉक टेस्ट के विश्लेषण पर रहा.

उन्होंने बताया कि वे रोजाना करीब 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे और कभी भी केवल अंकों पर ध्यान नहीं दिया. मॉक टेस्ट में होने वाली गलतियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की रणनीति अपनाई. उनका मानना है कि JEE जैसी परीक्षा में निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण होती है.

सफलता की इस यात्रा में जतिन को कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा. तैयारी के दौरान उन्हें दो बार पीलिया और एक बार टायफाइड हुआ. करीब दो महीने तक अस्पताल और घर के बीच आना-जाना लगा रहा, जिससे पढ़ाई प्रभावित हुई. हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग से अपनी तैयारी को फिर पटरी पर लाकर शानदार सफलता हासिल की.

जतिन ने बताया कि उनके माता-पिता, शिक्षकों और परिवार के विश्वास ने हर मुश्किल समय में उनका आत्मविश्वास बनाए रखा. उन्होंने कहा कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत निरंतर की जाए तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है.

जतिन ने कहा कि उन्होंने अपना लक्ष्य हमेशा सामने रखा. पढ़ाई के समय मोबाइल को दूर रखता था और समय को छोटे-छोटे लक्ष्यों में बांटकर काम करता था. इससे फोकस बना रहा.

जतिन ने कहा कि उन्होंने लगभग 7 से 8 घंटे प्रभावी पढ़ाई करता था. नींद से कभी समझौता नहीं किया और करीब 7 घंटे की नींद जरूर लेता था क्योंकि अच्छी तैयारी के लिए स्वस्थ शरीर और दिमाग जरूरी है. जतिन ने कहा कि उनका दिन तय शेड्यूल के अनुसार चलता था. क्लास के बाद सेल्फ स्टडी, नोट्स रिविजन और प्रश्नों की प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देता था. रोजाना पढ़े हुए विषयों को दोहराना मेरी आदत थी.

जतिन के पिता दिनेश चाहर भारतीय वायुसेना में वारंट ऑफिसर हैं, जबकि उनकी माता मोनिका कुमारी गृहिणी हैं. ग्रामीण परिवेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले जतिन की सफलता अब हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है.