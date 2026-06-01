Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /झुंझुनूं के गांव से निकला टॉपर! JEE Advanced में AIR- 3 हासिल कर किया कमाल

झुंझुनूं के गांव से निकला टॉपर! JEE Advanced में AIR- 3 हासिल कर किया कमाल

सीकर में रहकर तैयारी करने वाले झुंझुनूं जिले के गोठ गांव के रहने वाले जतिन कुमार चाहर ने JEE Advanced 2026 में शानदार प्रदर्शन किया और ऑल इंडिया रैंक-3 हासिल की है. उनको 360 में से 319 अंक मिले और राजस्थान मूल के विद्यार्थियों में पहला स्थान हासिल किया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 01, 2026, 05:36 PM|Updated: Jun 01, 2026, 05:36 PM
झुंझुनूं के गांव से निकला टॉपर! JEE Advanced में AIR- 3 हासिल कर किया कमाल
Image Credit: Sikar News

Sikar News: सीकर JEE Advanced 2026 के घोषित परिणामों में सीकर के छात्र जतिन कुमार चाहर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक-3 हासिल की है. इसके साथ ही वह राजस्थान मूल के विद्यार्थियों में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र बने हैं. जतिन की इस उपलब्धि से शिक्षा नगरी सीकर में खुशी का माहौल है और छात्र, शिक्षक व अभिभावक इसे प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि मान रहे हैं.

झुंझुनूं जिले के छोटे से गांव गोठ के निवासी जतिन चाहर पिछले छह वर्षों से सीकर में रहकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. उन्होंने JEE Advanced में 360 में से 319 अंक प्राप्त कर देशभर में तीसरा स्थान हासिल किया. इससे पहले भी जतिन विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जतिन ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित अभ्यास, अनुशासन और निरंतर प्रयासों को दिया. उन्होंने बताया कि बड़ी सफलता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि रोजाना की छोटी-छोटी कोशिशों और लगातार सुधार का परिणाम होती है. तैयारी के दौरान उनका पूरा फोकस कॉन्सेप्ट क्लियर करने, नियमित रिवीजन और मॉक टेस्ट के विश्लेषण पर रहा.

उन्होंने बताया कि वे रोजाना करीब 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे और कभी भी केवल अंकों पर ध्यान नहीं दिया. मॉक टेस्ट में होने वाली गलतियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की रणनीति अपनाई. उनका मानना है कि JEE जैसी परीक्षा में निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण होती है.

सफलता की इस यात्रा में जतिन को कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा. तैयारी के दौरान उन्हें दो बार पीलिया और एक बार टायफाइड हुआ. करीब दो महीने तक अस्पताल और घर के बीच आना-जाना लगा रहा, जिससे पढ़ाई प्रभावित हुई. हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग से अपनी तैयारी को फिर पटरी पर लाकर शानदार सफलता हासिल की.

जतिन ने बताया कि उनके माता-पिता, शिक्षकों और परिवार के विश्वास ने हर मुश्किल समय में उनका आत्मविश्वास बनाए रखा. उन्होंने कहा कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत निरंतर की जाए तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है.
जतिन ने कहा कि उन्होंने अपना लक्ष्य हमेशा सामने रखा. पढ़ाई के समय मोबाइल को दूर रखता था और समय को छोटे-छोटे लक्ष्यों में बांटकर काम करता था. इससे फोकस बना रहा.

जतिन ने कहा कि उन्होंने लगभग 7 से 8 घंटे प्रभावी पढ़ाई करता था. नींद से कभी समझौता नहीं किया और करीब 7 घंटे की नींद जरूर लेता था क्योंकि अच्छी तैयारी के लिए स्वस्थ शरीर और दिमाग जरूरी है. जतिन ने कहा कि उनका दिन तय शेड्यूल के अनुसार चलता था. क्लास के बाद सेल्फ स्टडी, नोट्स रिविजन और प्रश्नों की प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देता था. रोजाना पढ़े हुए विषयों को दोहराना मेरी आदत थी.

जतिन के पिता दिनेश चाहर भारतीय वायुसेना में वारंट ऑफिसर हैं, जबकि उनकी माता मोनिका कुमारी गृहिणी हैं. ग्रामीण परिवेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले जतिन की सफलता अब हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:झुंझुनूं में 13 करोड़ से बनेगा हाईटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रचेगा नया कीर्तिमान!

ट्रेंडिंग न्यूज़

सूखे कुएं में कैद कुत्ता, महीनों से चल रहा था मौत का खेल

JEE एडवांस्ड का रिजल्ट जारी, ऑल इंडिया टॉप 10 में फिर गूंजा कोटा का नाम, कोटा के शुभम ने किया टॉप

कहीं आप भी तो लंबे समय से नहीं ले रहे खाली पेट दवा ? जानें जयपुर में विशेषज्ञों ने क्या बताया

Photos: राजस्थान में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, गिरे पेड़ और 92 बिजली पोल धराशायी, मची अफरा-तफरी

Dholpur: खेत में मिला अर्धनग्न अवस्था में युवक का शव, पहचान छुपाने के लिए चेहरा गया जलाया

राजस्थान में जन आधार के नए नियम लागू, अब नाम-बैंक डिटेल बदलने पर देनी होगी फीस, जानें पूरा Process

राजस्थान पर मौसम का डबल अटैक! जयपुर-सीकर समेत 24 जिलों में अलर्ट, अगले कुछ घंटे भारी

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

इन 95 पुलिस थानों को IPS अफसरों ने लिया गोद, कानून व्यवस्था होगी चाक चौबंद

जून शुरू होते ही ढीली हुई व्यापारियों की जेब! 6 महीने में दोगुना हुए कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम, जानें नई कीमत

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

गर्मी का रामबाण इलाज! ठंडक और स्वाद एक साथ, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक

Churu: कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद श्रद्धालुओं की बिगड़ी तबियत, खाटूश्यामजी से रहे थे लौट

राजस्थान में आगामी 3 घंटों में 24 जिलों में तेज धूलभरी आंधी और जोरदार बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

सवाईमाधोपुर में विवाहिता का संदिग्ध मौत, भाई से बोली थी- मुझे यहां से ले जाओ

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

झुंझुनूं में बदली सोच की तस्वीर, बेटियों ने निभाई पिता के अंतिम संस्कार की सभी रस्में

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Rajasthan News: शिक्षा मंत्री के काफिले की गाड़ी का दुरुपयोग, अवैध बत्ती लगाकर युवक-युवतियां घूमते मिले, जांच जारी

IPS अमित बुड़ानिया का फेसबुक पोस्ट वायरल, बताया अपराधी के लिए जेल से भी भयानक क्या है?

जैसलमेर में दिन में छा गया घोर अंधेरा, तेज रफ्तार से चली काली-पीली आंधी

कोटपूतली में धरनास्थल पर हुई फायरिंग, मचा हड़कंप

Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

क्या आप जानते हैं राजस्थान में यहां मिलता है रेगिस्तान का 'सफेद सोना'?

जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा समेत 25 जिलों में मेघ बरपाएंगे कहर! आंधी-बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

जोधपुर में जहां कभी महिलाएं भरती थीं पानी, आज वहां सेल्फी लेने पहुंचते हैं पर्यटक

सीकर अन्नपूर्णा रसोई में पक रहा था नॉनवेज, पवित्रता से खिलवाड़ पर प्रशासन सख्त

राजस्थान में मेघगर्जन, आंधी और बारिश का ट्रिपल अटैक, IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

जोधपुर की बेटी चित्रांगदा सिंह का ब्यूटी सीक्रेट, रोज पीती हैं जीरा पानी

क्या जून के महीने में आएगी पीएम किसान की 23वीं किस्त? जानें लेटेस्ट अपडेट!

कौन हैं अजेय कुमार ? जिन्हें मिली राजस्थान बीजेपी में संगठन महामंत्री की कमान, यूपी-उत्तराखंड में छोड़ चुके अमिट छाप

अहमदाबाद में IPL फाइनल का फीवर, लेकिन फैंस को खलेगी राजस्थान के इस 'धाकड़' खिलाड़ी की कमी!

7 संभाग 7 दिन आंधी-बारिश का दौर, कोटा में राहत के बीच मंडियों में नुकसान

राजस्थान में पलटा मौसम, धूलभरी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी

राजस्थान में 1 से 4 जून तक धूलभरी आंधी, बादल गरजने के साथ बारिश की चेतावनी जारी

बीच-बचाव करना पड़ा भारी, बेरहम पिटाई के बाद 3 बच्चों के पिता की मौत

राजस्थान में अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक! मोबाइल पर बजा इमरजेंसी अलर्ट, आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा

TAGS:
Jhunjhunu News
Sikar news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jodhpur: आकाश में छाए काले घने बादल, चली तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश के साथ पड़े ओले
jodhpur news
2
Bhairana Dham Protest
3
Rajasthan Weather
4
Rajasthan crime
5
Jhunjhunu News