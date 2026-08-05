Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /सीकर में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, निकाय और पंचायत चुनाव फतह के लिए संगठन की मजबूती पर जोर

सीकर में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, निकाय और पंचायत चुनाव फतह के लिए संगठन की मजबूती पर जोर

सीकर की धोद विधानसभा के धोद और लोसल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की संयुक्त संगठनात्मक बैठक जैन भवन, धोद में आयोजित हुई. बैठक में आगामी शहरी निकाय और पंचायत राज चुनावों को लेकर बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने, सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 05, 2026, 05:55 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 05:55 PM IST
सीकर में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, निकाय और पंचायत चुनाव फतह के लिए संगठन की मजबूती पर जोर
Image Credit: Sikar News

Sikar News: आगामी शहरी निकाय एवं पंचायत राज चुनाव को लेकर मंगलवार को सीकर जिले की धोद विधानसभा के धोद और लोसल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की संयुक्त संगठनात्मक बैठक धोद कस्बे के जैन भवन में आयोजित हुई. बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने और चुनावी रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया.

बैठक में एआईसीसी महासचिव एवं राजस्थान के सह प्रभारी चिरंजीवी राव, प्रदेश महासचिव प्रद्युम्न सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, धोद विधानसभा प्रभारी प्रीति मेघवाल, कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रत्याशी जगदीश दानोदिया, पूर्व जिला प्रमुख पूरन कंवर, नगर अध्यक्ष विनोद पुजारी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

विधानसभा स्तर पर आयोजित हो रही बैठकें

एआईसीसी महासचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी चिरंजीवी राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नए, युवा और सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन और चुनाव में प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की ओर से लगातार विधानसभा स्तर पर संगठनात्मक बैठकें आयोजित की जा रही हैं. मजबूत संगठन ही किसी भी राजनीतिक लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत होता है.

आगामी चुनावों में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन

उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस का संगठन मजबूत है और आगामी चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी. बैठक में वक्ताओं ने निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की जगह जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की बात कही. इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से भाजपा सरकार की नीतियों, किसानों, युवाओं, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, खाद-बीज और स्थानीय जनसमस्याओं को लेकर आमजन के बीच जाने का आह्वान किया.

धोद विधानसभा प्रभारी प्रीति मेघवाल ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराने के लिए संगठन पूरी तरह तैयार है. उन्होंने बताया कि धोद विधानसभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों और वार्डों में अध्यक्षों की नियुक्ति और कार्यकारिणी का गठन किया जा चुका है और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सक्रिय हैं.

वहीं, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला ने कहा कि पार्टी स्थानीय मुद्दों, किसानों की समस्याओं, शिक्षा, चिकित्सा और बिजली व्यवस्था जैसे विषयों को लेकर जनता के बीच जाएगी. उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में धरातल पर काम करने वाले, पार्टी के प्रति समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस परिवार पूरी तरह एकजुट है और जिस उम्मीदवार को पार्टी टिकट देगी, उसके समर्थन में पूरा संगठन मजबूती से खड़ा रहेगा.

ये रहे मौजूद

एआईसीसी महासचिव एवं राजस्थान सह प्रभारी चिरंजीवी राव, जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, प्रदेश महासचिव प्रद्युम्न सिंह, धोद प्रभारी डॉ प्रीति मेघवाल, जगदीश दानोदिया, धोद ब्लॉक अध्यक्ष राजेन्द्र सामोता, लोसल ब्लॉक अध्यक्ष जमील बहलीम, पूर्व उप जिला प्रमुख एवं पूर्व कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष पूरण सिंह कंवर, मांगीलाल बराला, नगर अध्यक्ष विनोद पुजारी, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश नागा, वीरेंद्र सिंह अनोखु, रामस्वरूप भाकर, बलराम भाकर सहित सैकड़ो की संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Sikar News: लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस की चुनावी रणनीति, डोटासरा बोले- कांग्रेस विकास का विजन रखती है, भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाती है

'जल्दी आ जाओ, मरीज की मौत हो गई'... डॉक्टर की सूचना के 2 घंटे बाद तक भी नहीं पहुंची सीकर पुलिस

रींगस में चोरों का आतंक, एक ही रात में पांच मकानों को बनाया निशाना

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल

जयपुर में लिफ्ट में बैंक मैनेजर के सिर पर रख दी पिस्टल, मिनटों में लूटकर फरार, कांप उठी साथ खड़ी युवती!

हनुमानगढ़ के तीन गांव के किसान बैठे धरने पर, बोले- मांग नहीं मानी तो टंकी पर चढ़ेंगे

'गाड़ी तैयार रखो...' SI को फोन करने के कुछ ही मिनट बाद सरकारी क्वार्टर में गूंजी गोली की आवाज, लहूलुहान मिले थानाधिकारी!

कहरानी के जंगल में हड्डियों के साथ मिले जानवरों के कटे-पिटे मांस और खून! क्या ये इलाका फिर बना गोतस्करों का हॉटस्पॉट?

राजस्थान के 11 जिलों के लिए सुबह 8:15 पर जारी हुआ अलर्ट, इन शहरों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी!

देवराज सिंह मौत मामले में गरमाई सियासत! महिपाल सिंह मकराना का बड़ा ऐलान, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

1 लाख की भैंस चोरी, मालिक बोला- DNA टेस्ट करा लो, पैसे मैं दूंगा

राजस्थान में फिर बन रहा नया मानसूनी सिस्टम, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

बांसवाड़ा में 3 मासूम बच्चों के सामने जीजा ने साले के पेट में घोंपी तलवार, उदयपुर ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम

शादी के 45 साल बाद पति ने भेजा तलाक का नोटिस, पत्नी बोली- घर और जमीन हड़पने की चाल

राजस्थान में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात!

"मैं शुभम रेवाड़, अब किसी तरह का इलाज और पानी भी नहीं लूंगा, आज अनशन का 14वां दिन

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 15 जिलों में विभाग का अलर्ट, जानें कहां होगी भारी बारिश

क्लब की खबर लगने से तिलमिला उठे सचिव! ज़ी रिपोर्टर को बोले- 'पत्रकारिता रद्द करवा दूंगा... 'सिरोही से निकाल देंगे'...ऑडियो वायरल

Jeevansathi ऐप पर मिला 'फर्जी दिल्ली पुलिस SI'! शादी का झांसा देकर लूटी इज्जत और लाखों की दौलत

राजस्थान में फिर डूबी सोने की नैया, चांदी के भाव ने मारी जबरदस्त उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

राजस्थान के गांवों और शहरों की बल्ले-बल्ले! भजनलाल सरकार ने खोला 2,100 करोड़ का खजाना, चमकेगी 3,200+ सड़कें

राजस्थान में इन मुद्दों पर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ेगी BJP, मंत्री बोले- गांवों के साथ शहरों में भी कमल खिलेगा

अब जाम की झंझट के बिना गोली की रफ्तार से पहुंचोगे दिल्ली, राजस्थान के इस शहर से फर्राटा भरने वाली है नमो भारत

अलवर में खाटू श्याम मंदिर के पास फटा गैस सिलेंडर, 10 मिनट में मजदूर का घर बना राख

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

26/11 में सीने पर खाईं 8 गोलियां, फिर भी नहीं झुका जज्बा... अब NASA के मार्स मिशन से जुड़ा राजस्थान के वीर सपूत का नाम

'बापू बाजार' बना जयपुर का सबसे महंगा इलाका, जानें कितने करोड़ में होगी छोटी दुकान की रजिस्ट्री!

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

'मुझे कोई तिलिस्म दिखाई नहीं दे रहा', जोधपुर में अशोक गहलोत पर गजेंद्र सिंह शेखावत का तंज

चांदी ने फिर दिखाई तेजी, सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! जानें ताजा रेट

राजस्थान बिजली भर्ती में बड़ा बदलाव, अब जूनियर असिस्टेंट के लिए 3-3 परीक्षा, जानिए पूरा सिस्टम

आवारा पशु को बचाने की कोशिश बनी काल, झुंझुनूं में दर्दनाक हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत से हड़कंप

जयपुर का वो इलाका, जहां 15 फीट के अजगर जैसे सांप से डर कर घरों में दुबके लोग

अशोक गहलोत ने 15 दिन बाद शुभम रेवाड़ को पिलाया पानी, अनशन अभी भी जारी

राजस्थान मानसून सत्र पर आचार संहिता का असर नहीं, UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान

डूंगरपुर में सरकारी टीचर की संदिग्ध मौत, बंद कमरे में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

मेड़ता और नागौर मंडी का भाव: जीरा पहुंचा 21500 पार, जानें मूंग से लेकर सरसों तक का ताजा रेट

अब नहीं होगी किसानों के साथ गड़बड़ी! अनुमति के बिना बैंक नहीं काट सकेंगे फसल बीमा प्रीमियम, जानें नए नियम

Dungarpur: छोटे भाई की हत्या का मामला, बहन ने बड़े भाई, भाभी और 2 भतीजों पर केस करवाया दर्ज

JEN पेपर लीक मामले में एक्शन, सहायक इंजीनियर अतुल मीणा हुआ गिरफ्तार, माफिया से 25 लाख में हुई थी डील!

TAGS:
Sikar News
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीकर में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, निकाय और पंचायत चुनाव फतह के लिए संगठन की मजबूती पर जोर
2
3
4
5