/सीकर में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, निकाय और पंचायत चुनाव फतह के लिए संगठन की मजबूती पर जोर

Sikar News: आगामी शहरी निकाय एवं पंचायत राज चुनाव को लेकर मंगलवार को सीकर जिले की धोद विधानसभा के धोद और लोसल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की संयुक्त संगठनात्मक बैठक धोद कस्बे के जैन भवन में आयोजित हुई. बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने और चुनावी रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया.

बैठक में एआईसीसी महासचिव एवं राजस्थान के सह प्रभारी चिरंजीवी राव, प्रदेश महासचिव प्रद्युम्न सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, धोद विधानसभा प्रभारी प्रीति मेघवाल, कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रत्याशी जगदीश दानोदिया, पूर्व जिला प्रमुख पूरन कंवर, नगर अध्यक्ष विनोद पुजारी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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विधानसभा स्तर पर आयोजित हो रही बैठकें

एआईसीसी महासचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी चिरंजीवी राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नए, युवा और सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन और चुनाव में प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की ओर से लगातार विधानसभा स्तर पर संगठनात्मक बैठकें आयोजित की जा रही हैं. मजबूत संगठन ही किसी भी राजनीतिक लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत होता है.

आगामी चुनावों में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन

उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस का संगठन मजबूत है और आगामी चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी. बैठक में वक्ताओं ने निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की जगह जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की बात कही. इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से भाजपा सरकार की नीतियों, किसानों, युवाओं, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, खाद-बीज और स्थानीय जनसमस्याओं को लेकर आमजन के बीच जाने का आह्वान किया.

धोद विधानसभा प्रभारी प्रीति मेघवाल ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराने के लिए संगठन पूरी तरह तैयार है. उन्होंने बताया कि धोद विधानसभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों और वार्डों में अध्यक्षों की नियुक्ति और कार्यकारिणी का गठन किया जा चुका है और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सक्रिय हैं.

वहीं, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला ने कहा कि पार्टी स्थानीय मुद्दों, किसानों की समस्याओं, शिक्षा, चिकित्सा और बिजली व्यवस्था जैसे विषयों को लेकर जनता के बीच जाएगी. उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में धरातल पर काम करने वाले, पार्टी के प्रति समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस परिवार पूरी तरह एकजुट है और जिस उम्मीदवार को पार्टी टिकट देगी, उसके समर्थन में पूरा संगठन मजबूती से खड़ा रहेगा.

ये रहे मौजूद

एआईसीसी महासचिव एवं राजस्थान सह प्रभारी चिरंजीवी राव, जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, प्रदेश महासचिव प्रद्युम्न सिंह, धोद प्रभारी डॉ प्रीति मेघवाल, जगदीश दानोदिया, धोद ब्लॉक अध्यक्ष राजेन्द्र सामोता, लोसल ब्लॉक अध्यक्ष जमील बहलीम, पूर्व उप जिला प्रमुख एवं पूर्व कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष पूरण सिंह कंवर, मांगीलाल बराला, नगर अध्यक्ष विनोद पुजारी, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश नागा, वीरेंद्र सिंह अनोखु, रामस्वरूप भाकर, बलराम भाकर सहित सैकड़ो की संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.