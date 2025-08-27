खाटूधाम में पट खुलते ही उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटूधाम में बाबा श्याम के मंदिर के पट 19 घंटे के लंबे अंतराल के बाद भक्तों के लिए खोल दिए गए. अमावस्या स्नान के पश्चात बाबा श्याम का विशेष तिलक और आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसने मंदिर की रौनक को और बढ़ा दिया. जैसे ही मंदिर के द्वार खोले गए, बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा.

अलौकिक श्रृंगार

पूरा मंदिर परिसर 'खाटू नरेश की जय' के जयकारों से गूंज उठा, और भक्तों के चेहरों पर बाबा के उस अलौकिक श्रृंगार के दर्शन का उत्साह साफ झलक रहा था.मंदिर प्रशासन ने भक्तों की भारी भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए 14 अलग-अलग लाइनों में कतारबद्ध कर दर्शन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की. भक्तों ने 19 घंटे के लंबे इंतजार के बाद बाबा श्याम के दर्शन किए और उनकी भक्ति में भावविभोर हो गए.

सुरक्षा व्यवस्था

इस दौरान, प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी घटना को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी. मंदिर परिसर में चारों ओर भक्ति का माहौल था, और भक्तों की आस्था देखते ही बनती थी.खाटूधाम न केवल राजस्थान बल्कि देश-विदेश के लाखों भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है.

भक्तों का अटूट विश्वास

बाबा श्याम के प्रति भक्तों का अटूट विश्वास और भक्ति इस आयोजन में स्पष्ट दिखाई दी. यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि खाटूधाम का यह पवित्र स्थल भक्तों के दिलों में विशेष स्थान रखता है. मंदिर प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं ने भक्तों को सुगम और सुरक्षित दर्शन का अवसर प्रदान किया, जिससे उनकी आस्था और भी गहरी हो गई. बाबा श्याम के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ ने खाटूधाम की महिमा को और अधिक चमत्कारी बना दिया.

