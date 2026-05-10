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खाटूश्यामजी जाने वालों के लिए खुशखबरी! अब एक ही जगह मिलेंगी सभी बसें, जानें कैसे

Sikar News: खाटूधाम की कीमती सरकारी जमीन पर चल रहे 5 बस स्टैंड अब इतिहास बनेंगे. नगर पालिका और बस यूनियनों के बीच बनी सहमति के बाद अब एक हाईटेक बस टर्मिनल बनाने की तैयारी है. श्रद्धालुओं को अब बस के लिए नहीं भटकना पड़ेगा.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshok singh shekhawat
Published: May 10, 2026, 10:52 AM|Updated: May 10, 2026, 10:52 AM
खाटूश्यामजी जाने वालों के लिए खुशखबरी! अब एक ही जगह मिलेंगी सभी बसें, जानें कैसे
Image Credit: Sikar News

Sikar News: सीकर जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूधाम में श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही और कस्बे की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. जिला कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देशों के अनुपालन में, नगर पालिका सभागार में प्राइवेट बस यूनियन संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई.

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य खाटूश्यामजी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अव्यवस्थित यातायात से मुक्ति दिलाना और उन्हें एक ही स्थान पर सभी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना था.

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एक छत के नीचे आएंगी परिवहन सेवाएं: 'सेंट्रल बस स्टैंड' का प्रस्ताव
वर्तमान में खाटूधाम की भौगोलिक स्थिति और बढ़ती भीड़ को देखते हुए, अलग-अलग दिशाओं में संचालित बस स्टैंड यात्रियों के लिए भ्रम और असुविधा का कारण बनते हैं. बैठक में चर्चा की गई कि वर्तमान में खाटूधाम में पांच प्रमुख निजी बस स्टैंड अलग-अलग स्थानों पर संचालित हो रहे हैं-

रींगस-दांता मार्ग की बसें
खाटूश्यामजी-सीकर मार्ग
खाटूश्यामजी-सालासर मार्ग
खाटूश्यामजी-जयपुर मार्ग

उपनगरीय बस सेवा (जयपुर के लिए विशेष सेवा)


इसके अतिरिक्त, राजस्थान रोडवेज का बस स्टैंड पहले से ही पृथक स्थान पर संचालित है. गौरतलब है कि ये सभी स्टैंड वर्तमान में बेशकीमती सरकारी भूमि पर अतिक्रमण या अस्थाई रूप से बने हुए हैं. अधिशासी अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में इन सभी पांचों स्टैंडों को विलय कर एक 'केंद्रीय बस स्टैंड' विकसित करने का ठोस प्रस्ताव रखा गया.

सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय
बैठक के दौरान सभी बस यूनियन संचालकों ने एक स्वर में प्रशासन के इस प्रस्ताव का स्वागत किया. संचालकों ने माना कि श्रद्धालुओं के हित में लिया गया यह निर्णय खाटूधाम की छवि को और बेहतर बनाएगा. बैठक जिला कलेक्टर के विजन को धरातल पर उतारने के लिए आयोजित की गई, जिसमें ईओ ओमप्रकाश चौधरी ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन अनिवार्य है.

बैठक में कनिष्ठ अभियंता पूर्णमल कुमावत और सुरेंद्र कुंडी ने बस स्टैंड के भविष्य के लेआउट और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की. बस यूनियन की ओर से सुरेंद्र बरड़क, मदनलाल बुरड़क, घनश्याम बुरड़क सहित अन्य प्रमुख संचालकों ने अपनी सहमति दी और विश्वास दिलाया कि वे इस बदलाव में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करेंगे.

श्रद्धालुओं को होने वाले संभावित लाभ
एक केंद्रीय बस स्टैंड बनने से न केवल शहर के भीतर जाम की स्थिति कम होगी, बल्कि यात्रियों को निम्नलिखित सुविधाएं भी मिल सकेंगी-

यात्रियों को दूसरी बस पकड़ने के लिए एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड तक पैदल या ऑटो से नहीं भटकना पड़ेगा.
एक ही परिसर में प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय और पूछताछ केंद्र जैसी सुविधाएं विकसित करना आसान होगा.
एकीकृत बस स्टैंड होने से सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा.

नगर पालिका प्रशासन अब इस प्रस्ताव की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजेगा, ताकि जल्द से जल्द खाटूश्यामजी में इस आधुनिक और सुव्यवस्थित केंद्रीय बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू हो सके.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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