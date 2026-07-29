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Sikar: 6 महीने की गर्भवती पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तारी की मांग पर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी

सीकर जिले के धोद थाना क्षेत्र के सरवड़ी गांव में 6 महीने की गर्भवती महिला पर धारदार चाकू से हुए जानलेवा हमले के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. घटना के करीब 20 घंटे बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, जिसके विरोध में महिलाएं और पुरुष पिछले 12 घंटे से धोद थाने के बाहर धरना दे रहे हैं.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Jul 29, 2026, 04:16 PM IST | Updated:Jul 29, 2026, 04:16 PM IST
Sikar: 6 महीने की गर्भवती पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तारी की मांग पर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी
Image Credit: Sikar News

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के धोद थाना क्षेत्र के सरवड़ी गांव में 6 महीने की गर्भवती महिला पर हुए जानलेवा हमले के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. इस घटना के लगभग 20 घंटे बीत जाने के बावजूद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष पिछले 12 घंटे से धोद थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आई. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. मौके पर धोद डिप्टी राजेश ढाका समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और ग्रामीणों से लगातार समझाइश कर रहे हैं.

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जानकारी के अनुसार, मंगलवार को गांव के ही एक युवक ने 25 वर्षीय महिला के घर में घुसकर उसके गले पर धारदार चाकू से हमला कर दिया. उस समय महिला के पिता घर का सामान लेने पास की दुकान पर गए हुए थे. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

महिला आईसीयू में भर्ती

परिजनों ने बताया कि गले पर गंभीर चोट लगने के बावजूद महिला करीब 50 मीटर तक चलकर खेतों के मुख्य रास्ते तक पहुंची और मदद के लिए आवाज लगाई लेकिन उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और परिजनों को सूचना दी. घायल महिला को पहले लोसल अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में सीकर के एसके अस्पताल रेफर किया गया.

फिलहाल उसे आईसीयू में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है. महिला पिछले लगभग तीन महीने से अपने पीहर में रह रही थी, जिसका एक तीन साल का बेटा है और वह छह महीने की गर्भवती है. परिजनों ने गांव के ही सुरेश सैनी पर हमले का आरोप लगाया है, जो सब्जी बेचने का काम करता है.

ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी

पीड़िता के पिता ने बताया कि हमले के पीछे की वजह उन्हें पता नहीं है. यह घटना की सूचना मिलते ही धोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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