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Sikar News: जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, दांतारामगढ़ के करड़ गांव में दो पक्षों में मारपीट, एक की मौत

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के दांतारामगढ़ थाना इलाके के करड़ गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Apr 16, 2026, 06:58 PM|Updated: Apr 16, 2026, 06:58 PM
Sikar News: जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, दांतारामगढ़ के करड़ गांव में दो पक्षों में मारपीट, एक की मौत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के दांतारामगढ़ थाना इलाके के करड़ गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया. विवाद के दौरान हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई.

मृतक की पहचान करड़ गांव निवासी श्योजीराम के रूप में हुई है. घटना की सूचना पर दातारामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका माई ना कर मृतक के शव को खाचरियावास सीएससी की मोर्चरी में रखवाया गया.

वहीं, घटना के बाद अस्पताल के बाहर मृतक के परिजन एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस के आला अधिकारी धरने पर बैठे लोगों से समझा इसका प्रयास कर रहे हैं.

मृतक श्योजीराम के भाई मूलचंद ने पुलिस को परिवाद देकर बताया कि बीती रात करीब 1 बजे तीन ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल पर सवार होकर करीब एक दर्जन लोग उनके रिहायशी घर व जमीन पर कब्जा करने की नीयत से आए.

आवाज सुनकर श्योजीराम घर से बाहर आया और कब्जा करने आए लोगों को मना किया तो सभी लोगों ने श्योजीराम को जमीन पर पटक कर लातो और लाठियां से मारपीट करना शुरू कर दिया. लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे. परिवादी मूलचंद ने आरोपियों पर श्योजीराम का गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है.

परिवारी ने बताया कि आरोपी पहले भी दो बार काश्त की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर चुके थे, जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिसमें पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की। जिसके चलते अब जमीन विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो चुका है.

फिलहाल मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इधर दांतारामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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