सीकर में गैस संकट, एजेंसी नहीं खुलने पर उपभोक्ताओं ने सिलेंडर रख रोड किया जाम

Sikar News: देश-प्रदेश में जहां बढ़ते कैसे सिलेंडर की समस्या को लेकर आम जन परेशान है तो वही पिछले कुछ समय से सिलेंडर की किल्लत को लेकर भी लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. गैस एजेंसी के बाहर भी सुबह से ही गैस के भरे सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं की लंबी-लंबी कतारें लग जाती हैं.

ऐसा ही मामला आज सीकर शहर के सिल्वर जुबली रोड स्थित विक्रम गैस एजेंसी के बाहर भी नजर आया, जहां ईद का पर्व होने के बावजूद भी सुबह से ही उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर बुकिंग करने पहुंचे और भरा हुआ सिलेंडर लेने के लिए पहुंच गए. उपभोक्ताओं की लाइन भी मुख्य सड़क तक लग गई लेकिन काफी देर तक गैस एजेंसी नहीं खुलने के चलते गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा.

सिलेंडर रखकर रोड किया जाम

गैस उपभोक्ता शहर के मुख्य मार्ग सिल्वर जुबली रोड पर अपने सिलेंडर रखकर गैस एजेंसी के खिलाफ विरोध जताते हुए प्रदर्शन करने लगे. गैस उपभोक्ता का आक्रोश इस कदर बढ़ गया कि करीब 5 मिनट तक उपभोक्ताओं ने शहर की मुख्य सिल्वर जुबली रोड को जाम कर दिया. सूचना पर शहर कोतवाल सुनील जांगिड़ पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाया.

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गैस एजेंसी बुकिंग काउंटर खोलने का आश्वासन

इसी दौरान सीकर सांसद अमराराम भी वहां पहुंच गए, जिस पर गैस उपभोक्ताओं ने सांसद अमराराम को भी गैस एजेंसी संचालक पर मनमर्जी का आरोप लगाया. सांसद अमराराम ने जिला रसद अधिकारी विजयपाल से मामले में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आज ईद का पर्व होने के चलते अधिकतर कर्मचारी अवकाश पर रहते हैं. जिला रसद अधिकारी के थोड़ी देर बाद गैस एजेंसी बुकिंग काउंटर खोलने का आश्वासन दिया, जिस पर प्रदर्शन कर रहे गैस उपभोक्ता माने.

भैरुजी मंदिर परिसर में सिलेंडर चोरी

इधर, जिले के रींगस में भैरुजी मंदिर परिसर में सवामणी करने आए यात्रियों का गैस सिलेंडर अज्ञात चोर चुरा ले गया.घटना हाइवे के समीप स्थित निजी अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर सिलेंडर को कंधे पर रखकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है.

जानकारी के अनुसार, बहरोड़ निवासी राजेंद्र रावत भैरुजी मंदिर में सवामणी करने के लिए आए हुए थे. उन्होंने मंदिर परिसर में बनी धर्मशाला में ठहराव किया हुआ था. इसी दौरान रात्रि करीब 2:30 बजे एक अज्ञात युवक धर्मशाला में घुसा और वहां रखा गैस सिलेंडर चोरी कर ले गया.

घटना के बाद मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया. पुजारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर जैसे धार्मिक स्थल पर इस तरह की चोरी की घटना से श्रद्धालुओं में डर का माहौल है. उन्होंने पुलिस से जल्द से जल्द चोर को पकड़ने और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.

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