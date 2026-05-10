Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /Sikar: रींगस में श्याम निशानों के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपये के निशान जलकर राख

Sikar: रींगस में श्याम निशानों के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपये के निशान जलकर राख

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस में खाटू मोड़ स्थित श्याम निशानों के एक गोदाम में भीषण आग लगी, जिससे लाखों रुपये के निशान जलकर राख हो गए. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: May 10, 2026, 09:05 PM|Updated: May 10, 2026, 09:05 PM
Sikar: रींगस में श्याम निशानों के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपये के निशान जलकर राख
Image Credit: Khatu Shyam Ji

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस में खाटू मोड़ स्थित श्याम निशानों के एक गोदाम में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया.

आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना पर रींगस नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया लेकिन गोदाम में बड़ी मात्रा में रखे कपड़े व अन्य ज्वलनशील सामग्री के कारण आग लगातार भड़कती रही.

Add Zee News as a Preferred Source

दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. बताया जा रहा है कि गोदाम में बाबा श्याम को अर्पित किए जाने वाले हजारों निशान रखे हुए थे, जिन्हें श्याम भक्त यहां से लेकर पदयात्रा के माध्यम से खाटू धाम तक जाते हैं.

दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिए दिखाई

आग की घटना में लाखों रुपये के निशान व अन्य सामान जलकर राख हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी भीषण थी कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रशासन व पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है. गनीमत है कि आगजनी की इस घटना में कोई जनहानि की सूचना नहीं है.

लाखों रुपये की आयुर्वेदिक औषधियां जलकर राख

वहीं, बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा-कालिंजरा स्थित औषधि गोदाम में शनिवार शाम 7 बजे आग लग गई, जिससे लाखों रुपये की आयुर्वेदिक औषधियां जलकर राख हो गई. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। गोदाम व्यापारी मोहित ने बताया कि शाम करीब 7 बजे गोदाम में आग लगने की सूचना मिली. मौके पर पहुंचे तो गोदाम में तेज लपटें उठ रही थीं.

ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए गोदाम का दरवाजा तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू नहीं पा सके. सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई.

दो गाड़ी पानी डालने पर आग पर काबू पाया जा सका. पीड़ित मोहित के अनुसार, इस घटना में करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. उन्होंने हाल ही में औषधि व्यवसाय शुरू किया है. आग से टिन शेड से बना पूरा गोदाम भी जलकर नष्ट हो गया.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:मदर्स डे पर सादुलपुर अस्पताल में गूंजी 6 बेटियों की किलकारियां, स्टाफ बोला-'घर आई लक्ष्मी', देखें तस्वीरें

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Heatwave: भीषण लू में शरीर को अंदर से ठंडा करता है यह देसी ड्रिंक! नोट करें ये रेसिपी

राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ लू और धूलभरी हवाओं की चेतावनी, अलर्ट जारी

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

राजस्थान में बदल जाएंगे जन आधार कार्ड के नियम, 1 जून से लागू होंगे नए रूल, हर अपडेट पर देने होंगे इतने रुपये

गर्मी में ताजगी देगा राजस्थान का ये देसी रायता, खाने का स्वाद हो जाएगा दोगुना!

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है 'इमरती का अड्डा'?

राजस्थान में तेज गर्मी-लू के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

सीकर में दिल दहला देने वाली वारदात! खून से लथपथ हालत में मिला भाजपा नेता का पति

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों की पेंशन पर लगाई मुहर, जनहित याचिका खारिज

Rajasthan: एग्रीकल्चर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में SOG ने किया बड़ा खुलासा, पूर्व RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा गिरफ्तार

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Rajasthan News: आधी रात एक्टिवा पर निकले जयपुर के कलेक्टर, शहर में दिखा ऐसा नजारा

राजस्थान में यहां मिल रहा है सबसे सस्ता पेट्रोल, रेट सुनकर खिल जाएगा चेहरा! तुरंत चेक करें कीमतें

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

सरकारी डॉक्टर के घर पर इंजेक्शन लगते ही मरीज की मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

भरतपुर में गैस उपभोक्ताओं की समस्या पर बड़ा एक्शन! कलक्टर खुद पहुंचे एजेंसी पर, सिस्टम में सुधार के निर्देश

Rajasthan news: झुंझुनूं में गैस एजेंसी के सामने दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, हादसे का लाइव CCTV वीडियो आया सामने

Rajasthan News: सिर्फ 5 मिनट… और टूट गया साल भर का सपना! हाथ जोड़ती रही छात्रा, गेट नहीं खुला

मदर्स डे पर सादुलपुर अस्पताल में गूंजी 6 बेटियों की किलकारियां, स्टाफ बोला-'घर आई लक्ष्मी', देखें तस्वीरें

Did You Know? राजस्थान की ये सूनी हवेलियां कभी अरबपतियों का ठिकाना थीं

राजस्थान में मौसम फिर लेगा बड़ा यू-टर्न! 11 मई को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में मौसम का तगड़ा U-टर्न, जयपुर-अजमेर सहित 9 जिलों में 'येलो अलर्ट', धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

जैसलमेर में 17 करोड़ की लागत से तैयार होगा ड्रीम प्रोजेक्ट, रोज-रोज के ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज! 5 जिलों में तेज बारिश और धूलभरी आंधी का अलर्ट

राजस्थान में सोना चांदी औंधे मुंह गिरे नीचे! जल्दी से खरीद लें गोल्ड-सिल्वर

राजस्थान के 66 लाख किसानों की लगी लॉटरी! CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया बड़ा अपडेट

शादी समारोह में विवाद के बाद डॉक्टर की हत्या, शव कुएं में फेंका, पुलिस ने सुलझाया केस

राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के दाम स्थिर, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

राजस्थान के 5 जिलों में IMD का येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ चलेगी तेज हवाएं, बारिश की भी है संभावना

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

प्रतापगढ़ में अटल प्रगति पथ योजना से संवरेगा दलोट-पीपलखूंट, 2 करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी

खिलौनों से खेलने की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड! बीकानेर की 'वंडर गर्ल' महान्या ने कर दिखाया बड़ा कमाल

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

Tags:
Sikar News
khatu shyam ji

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
6 महीने बाद बड़ा खुलासा! रमेश ईनाणी हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

6 महीने बाद बड़ा खुलासा! रमेश ईनाणी हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

chittorgarh News
2

रातभर चला ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप’, फिर भी जयपुर की सड़कों पर दिखी गंदगी की असली तस्वीर

jaipur news
3

राजस्थान में दर्दनाक हादसा! चाय बनाते समय फटा सिलेंडर, मां समेत दो बच्चों की दर्दनाक मौत

beawar news
4

बाड़मेर में सूरज का कहर! पारा 45 पार, सड़कों पर पसरा कर्फ्यू जैसा सन्नाटा

barmer news
5

Sikar: रींगस में श्याम निशानों के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपये के निशान जलकर राख

Sikar News