/Sikar: रींगस में श्याम निशानों के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपये के निशान जलकर राख

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस में खाटू मोड़ स्थित श्याम निशानों के एक गोदाम में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया.

आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना पर रींगस नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया लेकिन गोदाम में बड़ी मात्रा में रखे कपड़े व अन्य ज्वलनशील सामग्री के कारण आग लगातार भड़कती रही.

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दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. बताया जा रहा है कि गोदाम में बाबा श्याम को अर्पित किए जाने वाले हजारों निशान रखे हुए थे, जिन्हें श्याम भक्त यहां से लेकर पदयात्रा के माध्यम से खाटू धाम तक जाते हैं.

दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिए दिखाई

आग की घटना में लाखों रुपये के निशान व अन्य सामान जलकर राख हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी भीषण थी कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रशासन व पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है. गनीमत है कि आगजनी की इस घटना में कोई जनहानि की सूचना नहीं है.

लाखों रुपये की आयुर्वेदिक औषधियां जलकर राख

वहीं, बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा-कालिंजरा स्थित औषधि गोदाम में शनिवार शाम 7 बजे आग लग गई, जिससे लाखों रुपये की आयुर्वेदिक औषधियां जलकर राख हो गई. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। गोदाम व्यापारी मोहित ने बताया कि शाम करीब 7 बजे गोदाम में आग लगने की सूचना मिली. मौके पर पहुंचे तो गोदाम में तेज लपटें उठ रही थीं.

ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए गोदाम का दरवाजा तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू नहीं पा सके. सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई.