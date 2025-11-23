Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

नीमकाथाना में लगने जा रहा है अध्यात्म का कुंभ, 108 कुंडीय महायज्ञ का ऐलान

Rajasthan News: सीकर के नीमकाथाना में 25 से 28 दिसंबर तक 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन होगा. शुरुआत 5100 महिलाओं की कलश यात्रा से होगी. इसका उद्देश्य वातावरण शुद्धिकरण और लोगों की सोच को सकारात्मक बनाना है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Nov 23, 2025, 03:23 PM IST | Updated: Nov 23, 2025, 03:23 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू! 2 डिग्री पहुंचा माउंट आबू का तापमान
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू! 2 डिग्री पहुंचा माउंट आबू का तापमान

इस तरह बनाएं राजस्थानी मशहूर छाछ वाला मिर्ची वड़ा, लेते रहेंगे चटकारे
7 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाएं राजस्थानी मशहूर छाछ वाला मिर्ची वड़ा, लेते रहेंगे चटकारे

राजस्थान में 10 हजार करोड़ से बनेगा इनलैंड पोर्ट, पश्चिमी राजस्थान को होगा भारी मुनाफा!
9 Photos
Rajasthan Government Project

राजस्थान में 10 हजार करोड़ से बनेगा इनलैंड पोर्ट, पश्चिमी राजस्थान को होगा भारी मुनाफा!

राजस्थान में इस दिन से शुरू विंटर वेकेशन, छुट्टियों में इन डेस्टिनेशन्स पर अभी से कर लें घूमने का प्लान
9 Photos
Rajasthan winter vacation

राजस्थान में इस दिन से शुरू विंटर वेकेशन, छुट्टियों में इन डेस्टिनेशन्स पर अभी से कर लें घूमने का प्लान

नीमकाथाना में लगने जा रहा है अध्यात्म का कुंभ, 108 कुंडीय महायज्ञ का ऐलान

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना में अध्यात्म और सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए एक भव्य आयोजन होने जा रहा है. जिला स्टेडियम में 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चार दिवसीय 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा. इस विशाल कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए पदाधिकारी पूरी लगन से जुटे हुए हैं और जल्द ही भूमि पूजन भी होगा.

ट्रस्टी चौथमल गर्ग ने बताया कि महायज्ञ की शुरुआत 25 दिसंबर को विशाल कलश यात्रा के साथ होगी. इस कलश यात्रा में 5100 से अधिक महिलाएं भाग लेंगी, जो एक भव्य और दिव्य दृश्य प्रस्तुत करेंगी.

चार दिवसीय कार्यक्रम
महायज्ञ का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दिनकार्यक्रम
25 दिसंबरविशाल कलश यात्रा का आयोजन
26 दिसंबरदेव वाहन और मुख्य यज्ञ का शुभारंभ
27 दिसंबरसुबह यज्ञ का आयोजन और शाम को दीप यज्ञ
28 दिसंबरमहायज्ञ का समापन

यज्ञ का उद्देश्य: युग सुधार
ट्रस्टी चौथमल गर्ग ने महायज्ञ के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि यज्ञ का ध्येय है 'हम सुधरें और युग सुधरे, हम बदलें और युग बदले'. इसका लक्ष्य सभी लोगों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना, खुशहाली लाना और सब की सोच को सकारात्मक (पॉजिटिव) बनाना है. इसके साथ ही, यह यज्ञ सनातन धर्म को आगे बढ़ाने और वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों से यज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की.

शांतिकुंज हरिद्वार से नीमकाथाना भेजी गईं रिद्धिमा सिंह ने कहा कि यज्ञ में युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना चाहिए ताकि वे भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की शक्ति को समझ सकें. पदाधिकारी बिंदु शर्मा ने तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि महायज्ञ के सफल आयोजन के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news