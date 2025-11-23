नीमकाथाना में लगने जा रहा है अध्यात्म का कुंभ, 108 कुंडीय महायज्ञ का ऐलान

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना में अध्यात्म और सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए एक भव्य आयोजन होने जा रहा है. जिला स्टेडियम में 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चार दिवसीय 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा. इस विशाल कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए पदाधिकारी पूरी लगन से जुटे हुए हैं और जल्द ही भूमि पूजन भी होगा.

ट्रस्टी चौथमल गर्ग ने बताया कि महायज्ञ की शुरुआत 25 दिसंबर को विशाल कलश यात्रा के साथ होगी. इस कलश यात्रा में 5100 से अधिक महिलाएं भाग लेंगी, जो एक भव्य और दिव्य दृश्य प्रस्तुत करेंगी.

चार दिवसीय कार्यक्रम

महायज्ञ का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

दिन कार्यक्रम 25 दिसंबर विशाल कलश यात्रा का आयोजन 26 दिसंबर देव वाहन और मुख्य यज्ञ का शुभारंभ 27 दिसंबर सुबह यज्ञ का आयोजन और शाम को दीप यज्ञ 28 दिसंबर महायज्ञ का समापन

यज्ञ का उद्देश्य: युग सुधार

ट्रस्टी चौथमल गर्ग ने महायज्ञ के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि यज्ञ का ध्येय है 'हम सुधरें और युग सुधरे, हम बदलें और युग बदले'. इसका लक्ष्य सभी लोगों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना, खुशहाली लाना और सब की सोच को सकारात्मक (पॉजिटिव) बनाना है. इसके साथ ही, यह यज्ञ सनातन धर्म को आगे बढ़ाने और वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों से यज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की.

शांतिकुंज हरिद्वार से नीमकाथाना भेजी गईं रिद्धिमा सिंह ने कहा कि यज्ञ में युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना चाहिए ताकि वे भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की शक्ति को समझ सकें. पदाधिकारी बिंदु शर्मा ने तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि महायज्ञ के सफल आयोजन के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं.

