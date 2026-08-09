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9 साल के बच्चे को 50 मीटर दूर तक घसीट ले गई टक्कर! नीमकाथाना में हादसे से मचा हड़कंप

Sikar News: सीकर के नीमकाथाना में तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से 9 वर्षीय बच्चा गंभीर घायल हो गया. टक्कर के बाद बच्चा करीब 50 मीटर दूर जा गिरा. ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और सड़क पर ब्रेकर बनाने की मांग की.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 09, 2026, 12:25 PM IST | Updated:Aug 09, 2026, 12:25 PM IST
9 साल के बच्चे को 50 मीटर दूर तक घसीट ले गई टक्कर! नीमकाथाना में हादसे से मचा हड़कंप
Image Credit: नीमकाथाना में तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर.

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से 9 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा सदर थाना क्षेत्र के भूदोली में प्लॉटों के पास मुख्य सड़क पर हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बोलेरो की रफ्तार काफी तेज थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चा उछलकर करीब 50 मीटर दूर जा गिरा.

हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और राहगीर जमा हो गए. लोगों ने तुरंत घायल बच्चे को संभाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया.

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जिला अस्पताल में चल रहा इलाज
ग्रामीणों की मदद से घायल बच्चे को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में बच्चे का उपचार किया जा रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही बच्चे के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. हादसे में बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं. फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है. परिवार के लोग बच्चे की हालत को लेकर चिंतित हैं.

ग्रामीणों ने मौके पर पकड़ा चालक
हादसे के बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बोलेरो चालक को मौके पर ही पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाने के साथ हादसे की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है. हादसे में शामिल बोलेरो और चालक के संबंध में भी पुलिस कार्रवाई कर रही है.

सड़क पर ब्रेकर बनाने की मांग
घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध जताया. ग्रामीणों ने आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ सड़क पर ब्रेकर बनवाने की मांग की. उनका कहना है कि इस सड़क पर अक्सर वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है.

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि सड़क पर वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं. उनका कहना है कि ब्रेकर बनने से वाहन चालकों की गति कम होगी और भविष्य में इस तरह के हादसों को रोकने में मदद मिल सकती है.

प्रशासक ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी
हादसे की जानकारी मिलने के बाद प्रशासक दिनेश जांगिड़ भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल की जानकारी ली और मामले की स्थिति जानी. वहीं सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. फिलहाल घायल बच्चे का जिला अस्पताल में उपचार जारी है. पुलिस हादसे के कारणों और बोलेरो की तेज रफ्तार को लेकर भी जांच कर रही है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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