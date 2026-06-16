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सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

Sikar News: राजस्थान के सीकर शहर के उद्योग नगर इलाके में एक नीट अभ्यर्थी  ने फ्लैट में सुसाइड कर लिया और वहां से एक नोट बरामद हुआ, जिसमें लिखा है कि वह बहुत दूर जा रहा है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 16, 2026, 01:34 PM|Updated: Jun 16, 2026, 01:34 PM
सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...
Image Credit: Sikar News

Sikar News: राजस्थान के सीकर शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में आज एक 22 वर्षीय नीट अभ्यर्थी द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. नीट की तैयारी करने वाले छात्र ने निजी रेजिडेंसी के अपने फ्लैट में चुन्नी से फंदा लगाकर जान दे दी.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है. फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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मृतक की पहचान

उद्योग नगर थाना प्रभारी राजेश बुडानिया के अनुसार, मृतक की पहचान झुंझुनू जिले के नवलगढ़ उपखंड के कारी गांव निवासी 22 वर्षीय उमेश माली पुत्र लक्ष्मणराम माली के रूप में हुई है.

छात्र उमेश सीकर में परिवार के साथ रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था. उसके पिता मुंबई में टाइल्स ठेकेदारी का काम करते हैं. परिवार का सीकर में एक निजी रेजिडेंसी में फ्लैट है, जहां उमेश अपनी मां, बड़ी बहन और छोटे भाई के साथ रह रहा था.

पुलिस कर रही जांच

पुलिस के अनुसार, उमेश का यह नीट परीक्षा का तीसरा प्रयास था और उसकी परीक्षा आगामी 21 जून को निर्धारित थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र ने कमरे में चुन्नी से फंदा बनाकर पंखे से लटककर आत्महत्या की है. दोपहर के समय जब उसकी बहन और छोटा भाई फ्लैट पर लौटे तो घटना का पता चला.

कमरे से मिला एक सुसाइड नोट

इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया. जांच के दौरान कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है. सुसाइड नोट में छात्र ने लिखा कि वह बहुत दूर जा रहा है और इसके लिए माफी भी मांगी है.

हालांकि आत्महत्या के पीछे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है. हालांकि अभी तक छात्र के सुसाइड के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए है. फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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