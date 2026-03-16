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सीकर के नितीश कुमार के हौसलों की उड़ान, दिव्यांगता को हरा क्लीयर किया UPSC

Sikar News : महज तीन फुट कद और लगभग 21 किलो वजन वाले नितीश बचपन से गंभीर बीमारी और असहनीय दर्द को झेल रहे हैं. लेकिन अपने हौसले के दम पर सीकर के नितीश ने UPSC में 847वीं रैंक हासिल की.

pragati pant
Edited Bypragati pant
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Mar 16, 2026, 11:51 AM IST | Updated:Mar 16, 2026, 12:48 PM IST

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सीकर के नितीश कुमार के हौसलों की उड़ान, दिव्यांगता को हरा क्लीयर किया UPSC

Sikar News : सीकर में नीमकाथाना के पाटन में नितीश के घर में खुशी का माहौल है. UPSC में 847वीं रैंक लाने वाले नितीश जब अपने ननिहाल आए , तो घोड़ी पर बैठाकर और बाकायदा डीजे के साथ जुलूस निकाला गया.

असहनीय दर्द से भरा नितीश का सफलता का सफर

महज तीन फुट कद और लगभग 21 किलो वजन वाले नितीश बचपन से गंभीर बीमारी और असहनीय दर्द को झेल रहे हैं. बीमारी के चलते 12-15 साल की उम्र तक नितीश स्कूल भी नहीं जा सके. लेकिन फिर पढ़ाई की ललक ऐसी थी कि नितीश को उनकी मां गोद में लेकर स्कूल जाती.

5 बार दी UPSC की परीक्षा

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अपनी शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद नितीश ने कभी हिम्मत नहीं हारी और 5 बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और आखिरकार 847वीं रैंक हासिल कर ये साबित कर दिया कि मेहनत और जज्बे के दम पर हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

UPSCअभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा बने नितीश

नितीश को अपनी बीमारी के चलते अपनी पूरी जिंदगी दवाइयों के सहारे ही गुजारने पड़ेगी. लेकिन उनकी हिम्मत और हार ना मानने की जिद्द ने उन्हे ये सफलता दिलायी है. नितीश उन सभी के लिए प्रेरणा के स्त्रोत हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं.

इकलौते बेटे की सफलता पर परिवार और गांव में खुशी

नितीश के पिता पूर्व सरपंच श्रद्धानंद यादव और मां केला देवी अपने इकलौते बेटे की इस उपलब्धी पर बहुत खुश है. स्थानीय लोग भी नितीश की कामियाबी और उनकी लगन की तारीफ करते नहीं थकते हैं. स्थानीय डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा कि व्यक्ति कभी शरीर से कमजोर नहीं होता, बल्कि मानसिक रूप से कमजोर होता है. नितीश कुमार ने ये साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों से ही मंजिल हासिल होती है.

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