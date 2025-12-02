Sikar News : सस्ता सोना लाने के नाम पर 60 लाख की ठगी, व्हाट्सएप कॉल पर दिया था लालच

Sikar News : सीकर में विदेश से सस्ता सोना लाने के नाम पर ठगी के मामले में एक गिरफ्तारी की गयी है.व्हाट्सएप पर कॉल करके दिया था लालच.
Sikar News : सीकर में विदेश से सस्ता सोना लाने के नाम पर 60 लाख की ठगी के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी रामावतार जांगिड़ को गिरफ्तार किया है. आरोपी के तीन बेटे और दोस्त मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.
थानाधिकारी सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि सीकर के गोकुलपुरा निवासी नेमीचंद सैनी ने पुलिस थाने पर 2024 में सुजानगढ़ के लोहारगाडा निवासी गोविंद,गौतम, गोपाल, रामावतार जांगिड़ और गजानंद के खिलाफ कोर्ट के जरिए नामजद मुकदमा दर्ज करवाया कि आरोपी गोविंद ने व्हाट्सएप पर कॉल करके उन्हें कहा कि उसका भाई गोपाल विदेश से टैक्स पेड सोना ला रहा है. यदि नेमीचंद को सोना चाहिए तो वह भारत में सस्ता सोना ले सकता है. इस पर नेमीचंद ने गोविंद को कह दिया कि 1 किलो सोना लेना है.
तब सोने की मार्केट वैल्यू 64 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम थी. गोविंदा और उसके पिता रामवतार जांगिड़ ने कई बार बात होने पर 60 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से सोना देना फाइनल किया.
29 सितंबर 2023 को 8 बजे सीकर के सम्राट सिनेमा के पास आरोपियों ने 1 किलो सोने के 60 लाख रुपए मांगे तो नेमीचंद ने 10 लाख रुपए उस वक्त दे दिए और बाकी पैसे बाद में दे दिए. इसके बाद आरोपियों ने सोना नहीं दिया और धमकी देने लगे. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.
