खाटूश्यामजी में लोहे के गेट का विरोध, नगरवासी बोले- अब नहीं सहेंगे प्रशासन की हठधर्मिता

Sikar News: राजस्थान में सीकर जिले के खाटूश्यामजी में श्याम की नगरी खाटूश्यामजी में दर्शन व्यवस्थाओं के नाम पर जगह-जगह लगाए जा रहे लोहे के गेट का विरोध हो गया है. शुक्रवार को प्रशासन द्वारा अस्पताल चौराहे पर गेट लगाने की कोशिश की गई, जिस पर कस्बेवासी लामबंद हो गए और जमकर विरोध जताया. 

Published: Aug 23, 2025, 09:10 IST | Updated: Aug 23, 2025, 09:10 IST

खाटूश्यामजी में लोहे के गेट का विरोध, नगरवासी बोले- अब नहीं सहेंगे प्रशासन की हठधर्मिता

Sikar News: जिले के खाटूश्यामजी में श्याम की नगरी खाटूश्यामजी में दर्शन व्यवस्थाओं के नाम पर जगह-जगह लगाए जा रहे लोहे के गेट का विरोध हो गया है. शुक्रवार को प्रशासन द्वारा अस्पताल चौराहे पर गेट लगाने की कोशिश की गई, जिस पर कस्बेवासी लामबंद हो गए और जमकर विरोध जताया.

स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि इन गेटों से उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. घरों और दुकानों तक जाने के लिए भी उन्हें मिन्नतें करनी पड़ती हैं. गुस्साए नगरवासियों ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम श्रीश्याम मंदिर कमेटी के लिए बाजार बंद कर सकते है तो कस्बेवासी श्रीश्याम मंदिर कमेटी के खिलाफ धरना-प्रदर्शन और बाजार भी बंद कर सकते हैं.

मौके पर पहुंचे थानाधिकारी पवन चौबे ने लोगों को समझाइश दी और भरोसा दिलाया कि इस मामले में उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर से बात कर गेट नहीं लगाने पर चर्चा करेंगे. इसके बावजूद लोग डटे रहे और पहले से लगाई गई एंगल को उखाड़ने की मांग करते रहे.करीब दो घंटे तक चले घटनाक्रम के दौरान भी कोई नतीजा नहीं निकला.

कस्बे में इस मुद्दे को लेकर प्रशासन और नगरवासियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है. कस्बेवासियों ने साफ कहा है कि जब तक गेट लगाने का निर्णय वापस नहीं होगा, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.

