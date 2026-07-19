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Sikar: हेलमेट हुआ चकनाचूर, ट्रेलर की टक्कर में पुलिस जवान की मौत, 14 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र में जयपुर ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल महेंद्र सिंह बल्डवाल को उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की. 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 19, 2026, 07:04 PM|Updated: Jul 19, 2026, 07:04 PM
Sikar: हेलमेट हुआ चकनाचूर, ट्रेलर की टक्कर में पुलिस जवान की मौत, 14 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि
Image Credit: Sikar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: राजस्थान के सीकर के श्रीमाधोपुर इलाके के थोई थाना इलाके में जयपुर कमिश्नरेट के यातायात विभाग में तैनात राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल महेंद्र सिंह बल्डवाल को उनके पैतृक गांव बल्डवालों की ढाणी (रामपुरा-थोई) में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई.

करीब चार किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में हजारों लोगों ने शामिल होकर भारत माता की जय और वीर शहीद महेंद्र सिंह अमर रहें के गगनभेदी नारे लगाए. अंतिम संस्कार से पूर्व राजस्थान पुलिस के जवानों ने दिवंगत कांस्टेबल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया.

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बेटे ने दी मुखाग्नि
जिला भाजपा महामंत्री एवं यूडीएच मंत्री के प्रतिनिधि अजय सिंह खर्रा, थोई थानाधिकारी सीआई नेकीराम चौधरी, एएसआई राजेंद्र कुमार सहित पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. जयपुर से सीआई दुर्गा सिंह सहित महेंद्र सिंह के स्टाफ के जवान भी अंतिम विदाई में पहुंचे. जवान के पुत्र चरण सिंह, जो कक्षा 9 के छात्र हैं, ने पिता को मुखाग्नि दी.

इस भावुक क्षण ने सभी की आंखें नम कर दीं. महेंद्र सिंह अपने पीछे पत्नी मीरा देवी, माता सुरजा देवी, पुत्र चरण सिंह तथा कक्षा 11 में अध्ययनरत पुत्री नेहा को छोड़ गए हैं. उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका है. महेंद्र सिंह जुलाई 2006 में जयपुर शहर से राजस्थान पुलिस में भर्ती हुए थे.

तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक ने मारी टक्कर
जयपुर ट्रैफिक पुलिस में वे कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित पुलिसकर्मी के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे. जानकारी के अनुसार, बीती रात्रि में शनिवार को ड्यूटी पूरी कर बाइक से गांव लौटते समय अजीतगढ़-थोई रोड पर बामरड़ा जोहड़े के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि हेलमेट पूरी तरह चकनाचूर हो गया.

सिर पर आई गंभीर चोट
गंभीर सिर की चोट के कारण उन्हें अजीतगढ़ उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. अंतिम यात्रा में ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के प्रशासक पवन कुमार साईं, बीएसएफ सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर भूपसिंह लील, कांग्रेस नेता कर्मजीत सिंह खैरवा,सहित सैकड़ों ग्रामीण और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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