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रींगस में बिछी चुनावी चौसर, अध्यक्ष पद की लॉटरी में अनारक्षित ओपन सीट

सीकर की रींगस नगर पालिका में चुनावी माहौल गरमा गया है. अध्यक्ष पद की लॉटरी में सीट अनारक्षित (ओपन) घोषित होने से सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता खुल गया है.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 13, 2026, 06:04 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 06:04 PM IST
रींगस में बिछी चुनावी चौसर, अध्यक्ष पद की लॉटरी में अनारक्षित ओपन सीट
Image Credit: Sikar News

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस नगर पालिका चुनाव को लेकर शहर में अब चुनावी चौसर बिछ गई है. नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निकाली गई लॉटरी में रींगस की सीट अनारक्षित ओपन घोषित हुई है.

अध्यक्ष पद की सीट की स्थिति साफ होने के साथ ही संभावित दावेदारों और राजनीतिक दलों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. अब सभी की निगाहें वार्डों के आरक्षण की लॉटरी पर टिकी हैं. रींगस नगर पालिका क्षेत्र में कुल 35 वार्ड हैं, जिनमें 20,342 मतदाता पंजीकृत हैं. इन मतदाताओं द्वारा पार्षदों का चुनाव किया जाएगा.

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इसके बाद निर्वाचित 35 पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेंगे. अध्यक्ष पद के अनारक्षित ओपन होने से अब किसी भी वर्ग का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरकर अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर सकेगा. पिछले चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष पद ओबीसी ओपन रहा था. साल 2021 में हुए चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड बना था और अशोक कुमावत को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया गया था.

क्या बदल जाएगा रींगस का राजनीतिक समीकरण ?

हालांकि बाद में तीन संतान के मामले में न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया था. इसके बाद साल 2025 में हुए चुनाव में भाजपा का बोर्ड बना और हरिशंकर निठारवाल नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुए. अब आगामी चुनाव में अध्यक्ष पद अनारक्षित ओपन होने से राजनीतिक समीकरण एक बार फिर बदलने के आसार हैं.

17 अगस्त का इंतजार…

अध्यक्ष पद की लॉटरी निकलने के बाद अब शहरवासियों और संभावित पार्षद प्रत्याशियों को 17 अगस्त का इंतजार है. 17 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर नगर पालिका के वार्ड पार्षद पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी. इसके बाद यह स्पष्ट होगा कि 35 वार्डों में कौन सा वार्ड किस श्रेणी के लिए आरक्षित रहेगा.

वार्डों के आरक्षण की स्थिति सामने आने के बाद ही विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ-साथ निर्दलीय दावेदार भी अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देंगे. फिलहाल अध्यक्ष पद के अनारक्षित ओपन होने के बाद रींगस में चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और संभावित दावेदारों के नामों को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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