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Sikar News: सीकर में बिजली संकट, 400 घरों में पूरी रात छाया अंधेरा

Sikar News: सीकर के कारीगरान मोहल्ले में बिजली के खंभे पर शॉर्ट-सर्किट से आग लगने के बाद करीब 400 घरों की बिजली पूरी रात बंद रही. लगातार बिजली कटौती और ट्रिपिंग से परेशान लोगों ने पावर हाउस पर प्रदर्शन किया.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 29, 2026, 08:37 PM|Updated: Jun 29, 2026, 08:37 PM
Sikar News: सीकर में बिजली संकट, 400 घरों में पूरी रात छाया अंधेरा
Image Credit: AI IMAGESource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: राजस्थान के सीकर में गर्मी के मौसम में बिजली की समस्या से आमजन परेशान हैं. बीती रात कारीगरान मोहल्ले में बिजली के खंभे पर शॉर्ट-सर्किट होने से आग लग गई. इसके बाद करीब 400 घरों की बिजली पूरी रात गुल रही. मोहल्ले वासियों ने अंधेरे में रात गुजारी और आज 2 नंबर डिस्पेंसरी के पास स्थित पावर हाउस पर विरोध-प्रदर्शन किया.

कारीगरान मोहल्ले के मोहम्मद इमरान ने बताया कि पिछले 3 दिन से बिजली की समस्या बढ़ गई है. लाइनमैन और फीडर इंचार्ज को बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है. मोहल्लेवासी दिनभर गर्मी में पसीने से लथपथ होते हैं, इतनी गर्मी में अंधेरे में रात गुजारना मुश्किल हो गया है.

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लगातार बिजली को बढ़ रहा लोड

आज विरोध प्रदर्शन के बाद बिजली अधिकारियों ने बताया कि गर्मी में लोड बढ़ गया है. कारीगरान मोहल्ले का फीडर लोड अब चांद पोल फीडर पर डायवर्ट किया जाएगा. गर्मी और उमस के बीच लगातार बिजली लोड बढ़ने की वजह से जिला मुख्यालय के कई क्षेत्रों में देर रात तक बिजली ट्रिपिंग हो रही है.

ट्रिपिंग के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. शहर के प्रमुख इलाकों रामलीला मैदान, राधाकिशनपुरा, पुरोहितों की ढाणी, सांवली रोड व जयपुर रोड इलाके की कॉलोनियों में बीती रात 9 बार ट्रिपिंग हुई. लोगों ने बताया कि बिजली निगम ने कंट्रोल रूम की व्यवस्था शुरू की थी.

ट्रिपिंग की संख्या भी लगातार बढ़ गई

इसके बाद भी कस्टूमर्स की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पा रहा है. गर्मी की वजह से पिछले दिनों से जिलेभर में लगातार बिजली का उपभोग बढ़ रहा है. इस वजह से ट्रिपिंग की संख्या भी लगातार बढ़ गई है. कमल कुमार ने बताया कि गर्मियों के सीजन में हर साल परेशानी होती है. इसके बाद भी बिजली विभाग नए पावर हाउस की व्यवस्था नहीं कर रहा.

इधर, कलेक्टर आवास के सामने वाले इलाके में भी आए दिन ट्रिपिंग की समस्या रहती है. इसके चलते लोग रात को घंटों परेशान रहते हैं. यहां के लोगों ने बताया कि कभी तार टूटने तो कभी एक फेज उड़ने की आए दिन समस्या रहती है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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