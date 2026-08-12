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Sikar: भाजपा में राजपूत समाज की उपेक्षा का आरोप, जिलाध्यक्ष को हटाने की मांग

सीकर में राजपूत सभा ने भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ पर राजपूत समाज की उपेक्षा और द्वेषपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. सभा ने उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की है. सभा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो नगर निकाय और पंचायत चुनावों में भाजपा को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 12, 2026, 04:53 PM IST | Updated:Aug 12, 2026, 04:53 PM IST
Sikar: भाजपा में राजपूत समाज की उपेक्षा का आरोप, जिलाध्यक्ष को हटाने की मांग
Image Credit: Sikar News

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में राजपूत सभा ने भाजपा के वर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ पर समाज की उपेक्षा और द्वेषपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाने की मांग की है.

सभा का कहना है कि राजपूत समाज जनसंघ के समय से भाजपा का समर्थन करता आया है और पार्टी संगठन में समाज को लगातार उचित प्रतिनिधित्व मिलता रहा है, लेकिन वर्तमान जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में समाज की अनदेखी की जा रही है. राजपूत सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद उसी दिन मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई.

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समाज के प्रति कथित द्वेषपूर्ण रवैये से जोड़कर देखा

इसके बाद जिला कार्यकारिणी के विस्तार में भी पहली बार राजपूत समाज से किसी को महामंत्री पद नहीं दिया गया, जबकि पूर्व में समाज से एक महामंत्री लिया जाता रहा है. सभा ने लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के एक पटवारी के स्थानांतरण को लेकर भी सवाल उठाए हैं. आरोप है कि लक्ष्मणगढ़ तहसील के बाटड़ानाऊ गांव में पदस्थ राजपूत समाज के एकमात्र पटवारी को लक्ष्मणगढ़ में पद रिक्त होने के बावजूद नीमकाथाना स्थानांतरित कर दिया गय. सभा ने इसे भी समाज के प्रति कथित द्वेषपूर्ण रवैये से जोड़कर देखा है.

वहीं, जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के गठन में भी समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर सभा ने नाराजगी जताई. सभा के अनुसार, 10 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति में राजपूत समाज से एक भी सदस्य नहीं लिया गया. इसी प्रकार उपखंड स्तरीय समितियों में 49 सदस्यों की नियुक्ति के बावजूद समाज से किसी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया. राजपूत सभा ने लक्ष्मणगढ़, रींगस और रामगढ़ शेखावाटी की समितियों की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सूचियों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.

भाजपा जिलाध्यक्ष को हटाने की मांग

सभा का कहना है कि ये सूचियां अभी स्वीकृत नहीं हैं. इस संबंध में पूर्व विधायक प्रत्याशियों, नगर निकाय के नेताओं और सांसद प्रत्याशी से बातचीत की गई, जिनसे कथित तौर पर पता चला कि समितियों के गठन में उनकी राय भी नहीं ली गई. राजपूत सभा ने मांग की है कि भाजपा जिलाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और जन अभाव अभियोग निराकरण समितियों की जारी सूचियों को निरस्त किया जाए. जिन समितियों की सूचियां अभी जारी नहीं हुई हैं, उनमें राजपूत समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए.

सभा ने दी भाजपा को ये चेतावनी

साथ ही भाजपा संगठन में समाज के योग्य एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई है. सभा ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों में समाज की नाराजगी का भाजपा को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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