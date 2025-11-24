रींगस NH-52 पर दिनभर जाम, खाटू श्याम श्रद्धालु और एम्बुलेंस घंटों फंसे

Sikar News: सीकर जिले के रींगस शहर की यातायात व्यवस्था रविवार को पूरी तरह से बेपटरी हो गई. राष्ट्रीय राजमार्ग-52 (NH-52) पर सुबह से लेकर देर शाम तक लंबा जाम लगा रहा, जिससे आम नागरिकों के साथ-साथ प्रसिद्ध खाटूश्यामजी जा रहे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

स्थिति बिगड़ने का मुख्य कारण हाईवे पर बाइपास पुलिया पर चल रहा सड़क दुरुस्तीकरण कार्य था. मरम्मत कार्य के चलते यातायात बाधित हुआ और कई जगह वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

मरीज और श्रद्धालु बेहाल

जाम के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी श्याम श्रद्धालुओं और मरीज वाहनों को हुई. श्रद्धालु जाम से बचने के लिए सामान छोड़कर पैदल ही निकलने को मजबूर दिखे. वहीं, कई मरीज वाहन (एम्बुलेंस) घंटों तक जाम में फंसे रहे, जिससे समय पर अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो गया.

लोगों में एनएचएआई (NHAI) और पुलिस प्रशासन के प्रति गहरी नाराज़गी साफ देखने को मिली. वाहन चालकों ने शिकायत की कि मरम्मत कार्य की पूर्व सूचना नहीं दी गई, और न ही प्रशासन ने कोई उचित वैकल्पिक रूट की व्यवस्था की, जिसके कारण आमजन को बेवजह परेशान होना पड़ा.

प्रशासन से ठोस कदम की मांग

स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से इस महत्वपूर्ण मार्ग पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है. श्रद्धालुओं ने बताया कि खाटूधाम पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय इस जाम के कारण कई गुना बढ़ गया, जिससे उनकी धार्मिक यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई.

यात्रियों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने, मरम्मत कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और हाईवे पर यातायात के सुचारू संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि आम नागरिकों और भक्तों को राहत मिल सके.

