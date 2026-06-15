/सीकर जर्जर भवन में तहसील शिफ्ट करने का विरोध, पिपराली चौराहे पर स्थायी भवन निर्माण की उठी मांग

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिला प्रशासन द्वारा तहसील कार्यालय को पुराने और जर्जर भवन में स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव का क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया है.

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव फूलसिंह ओला के नेतृत्व में सीकर तहसील क्षेत्र के नागरिकों और युवाओं ने प्रस्तावित भवन का निरीक्षण कर उसकी स्थिति का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर और अनुपयुक्त पाई गई, जिसके बाद नागरिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की.

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ज्ञापन में बताया गया कि भवन की छतें और दीवारें काफी कमजोर हो चुकी हैं और आगामी मानसून में पानी टपकने और सीलन के कारण तहसील के महत्वपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज और अन्य सरकारी अभिलेखों के नुकसान की आशंका है. साथ ही भवन की जर्जर स्थिति के चलते कर्मचारियों और प्रतिदिन आने वाले आम नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है.

नागरिकों ने यह भी कहा कि भवन तक पहुंचने वाले रास्ते बेहद संकरे हैं, जिससे क्षेत्र में यातायात जाम की समस्या बढ़ेगी और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. महासचिव फूलसिंह ओला ने मांग की कि जब तक नया भवन तैयार नहीं हो जाता, तब तक तहसील कार्यालय को पिपराली रोड बाईपास क्षेत्र में अस्थायी रूप से संचालित किया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को सुविधा मिल सकें.

उन्होंने सरकार से पिपराली चौराहे के पास तहसील भवन के लिए पूर्व में आवंटित भूमि पर शीघ्र बजट जारी कर स्थायी भवन निर्माण शुरू कराने की भी मांग की. ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि तहसील को जर्जर भवन में स्थानांतरित करने का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो क्षेत्र की जनता आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी.

इस दौरान सरपंच संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि सतपाल धींवा, पूर्व एनएसयूआई जिलाध्यक्ष तनसुख ओला, भारतीय किसान यूनियन के पूर्व अध्यक्ष दिनेश जाखड़, जयंत चौधरी, मदन महला, कैलाश ओला, मुकेश ओला, महेंद्र, एडवोकेट प्रदीप सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और युवा मौजूद रहे.

