जयपुर SMS अग्निकांड में सीकर के पिंटू गुर्जर की मौत, परिजनों ने मुआवजे को बताया 'ऊंट के मुंह में जीरा'

Rajasthan News: SMS अग्निकांड में सीकर के पिंटू गुर्जर की मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, कहा कि सायरन नहीं बजा और सिलेंडर खाली थे. उन्होंने मुआवजे को नाकाफ़ी बताते हुए ₹1 करोड़ और सरकारी नौकरी की मांग की.
Sikar News: सीकर जिले के जलालपुर निवासी पिंटू गुर्जर की जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हुए अग्निकांड में मौत हो गई है. पिंटू अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था और उसकी मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप
मृतक पिंटू के मौसेरे भाई ओम प्रकाश गुर्जर ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि आग लगते ही वार्ड में मौजूद नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकों ने सबसे पहले अपनी जगह छोड़ी, यहां तक कि उन्होंने मरीजों को भी बाहर निकलने में मदद नहीं की. देखते ही देखते चारों ओर धुआं फैल गया.
मृतक के बड़े भाई रामेश्वर लाल ने रोते हुए सिस्टम पर सवाल खड़े किए. उन्होंने बताया कि इमरजेंसी के दौरान बजने वाला कोई सायरन नहीं बजा, और आग बुझाने के लिए रखे गए सिलेंडर भी खाली और जंग लगे हुए थे.
मुआवजा राशि को बताया नाकाफी
मृतक पिंटू के परिवार ने सरकार द्वारा घोषित मुआवजा राशि को 'ऊंट के मुंह में जीरे' के समान बताया है. उन्होंने सरकार से कम से कम एक करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है.
पिंटू के पिता कानाराम को जब बेटे की मौत की खबर मिली, तो वह सदमे में आ गए और बच्चों से केवल इतना कह पाए कि "गाड़ी लेकर जाओ और पिंटू को लेकर आओ."
परिवार की जिम्मेदारी पिंटू के कंधों पर थी
पिंटू अपने पिता की तीन संतानों में सबसे छोटा था. परिवार की माली हालत सुधारने के लिए उसने कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर कमाना शुरू कर दिया था. करीब नौ महीने पहले गुजरात में हुए एक एक्सीडेंट के कारण उसका इलाज चल रहा था. उसके पिता कानाराम खेती-बाड़ी करते हैं, और बड़ा भाई रामेश्वर लाल पढ़ाई के साथ-साथ पिता का हाथ बंटाता है. पिंटू ही मुख्य रूप से परिवार की जिम्मेदारी उठाता था.
