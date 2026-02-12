नीमकाथाना के गणेश्वर धाम के कुंड में फेंके गए सूटकेस में हुआ जोरदार ब्लास्ट, चारों तरफ हुआ धुआं ही धुआं

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना के प्रसिद्ध गणेश्वर तीर्थ धाम पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुंड में फेंके गए एक सूटकेस में जोरदार ब्लास्ट हो गया. 3 बार हुए धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि धाम परिसर सहित आसपास के इलाके में दहशत फैल गई.

कुंड में फेंका गया सूटकेस

घटना के समय कुंड परिसर में जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था. जीर्णोद्धार कार्य में लगे मजदूरों ने बताया कि वे कुंड के पास निर्माण कार्य कर रहे थे. इसी दौरान दो युवक वहां आए और अपने हाथ में मौजूद एक सूटकेस को कुंड में फेंक दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सूटकेस के हुए टुकड़े-टुकड़े

मजदूर कुछ समझ पाते, इससे पहले ही कुछ ही पलों में सूटकेस में तेज धमाका हो गया. धमाका होते ही मजदूर घबरा गए और काम छोड़कर जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग गए. मजदूरों के अनुसार, ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि सूटकेस के टुकड़े-टुकड़े हो गए.

घेराबंदी कर जांच शुरू

कुंड की चारदीवारी पर सूटकेस में भरी सामग्री के छींटे फैल गए, जिससे दीवारों को नुकसान पहुंचा और कई जगह दरारें आ गईं. धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुंड का पानी उछलकर बाहर गिर गया. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू की.

पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और मजदूरों व मौजूद लोगों से घटना की जानकारी ली. ब्लास्ट की खबर फैलते ही गणेश्वर तीर्थ धाम पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. फिलहाल पुलिस दो संदिग्ध युवकों की तलाश में जुटी हुई है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि सूटकेस में क्या सामग्री भरी हुई थी और ब्लास्ट किस उद्देश्य से किया गया. एहतियात के तौर पर धाम परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

जोरदार धमाका के साथ चारों तरफ हुआ धुआं ही धुआं

पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. मजदूर सुरेश कुमार ने बताया कि तीर्थ धाम पर वह काम कर रहे थे तभी दो व्यक्ति आय उनके हाथ में एक सूटकेश और नारियल की थैली थी और फोन पर बात कर रहे थे कि अभी क्या करना है जैसे ही कुंड में सूटकेस डाला तो जोरदार धमाका मजदूर ने भाग कर अपनी जान बचाई ब्लास्ट होने से कुंड में जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस मौके पर पहुंची और हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-