तेजाजी महाराज की 953 वीं जयंती, सीकर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा

Sikar News: लोक देवता तेजाजी महाराज की 953 वीं जयंती के अवसर पर पिपलोदा का बास के शिव मंदिर से तेजाजी धाम प्रतापपुरा तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Jan 29, 2026, 08:15 PM IST | Updated: Jan 29, 2026, 08:15 PM IST

Sikar News: लोक देवता तेजाजी महाराज की 953 वीं जयंती पर शेखावाटी की धरा पर ग्यारहवें राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव का शुभारंभ पिपलोदा का बास के शिव मंदिर से तेजाजी धाम प्रतापपुरा तक भव्य कलश यात्रा निकालकर किया गया. इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाओं पुरुषों व बच्चों ने भाग लिया. शोभायात्रा में हाथी घोड़े व बैंड बाजे व पालकियां शामिल हुई और जीवंत झांकियां सजाई गई. कलश यात्रा प्रतापपुरा धाम स्थित तेजाजी मंदिर पहुंचने के बाद तेजा दर्शन महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया.

ग्यारहवें तेजा दर्शन महोत्सव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस बार सीकर जिले में खंडेला क्षेत्र को मिली है. इस महोत्सव में तेजाजी महाराज के जन्म से लेकर अंत तक के चरित्र का चित्रण किया जा रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका कथा वाचिका साध्वी सूरज बाईसा निभा रही हैं.

महोत्सव की खास बातें

इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों को एक मंच पर लाया जाना है, जिसमें मुख्यतः किशनगढ़ शैली, उज्जैन शैली, मारवाड़ शैली, मेवाड़ और हाडोती शैली का चित्रण किया जाएगा, जिसमें तेजाजी महाराज के गौरक्षार्थ, अबालाओं की सुरक्षा, कृषि वैज्ञानिकता व सनातनी परंपरा जिसमें प्राण जाए पर वचन न जाए का चित्रण करते हुए 'हर घर तेजा, घर-घर तेजा' शिक्षा हेतु शैक्षणिक सेमिनार व जहां देवालय वहां पुस्तकालय के ऊपर विशेष जोर जा रहा है. उक्त कार्यक्रम में हिंदुस्तान के कोने-कोने से अंतरराष्ट्रीय स्तर के साढे़ तीन सौ से चार सौ लोक कलाकार भाग ले रहे हैं.

तेजाजी महाराज की कथा वाचन

आज महोत्सव के पहले दिन कथा वाचिका सूरज बाईसा के द्वारा तेजाजी महाराज की कथा वाचन के दौरान खाटू नरेश बाबा श्याम व भगवान शंकर की विशेष झांकियां सजाई गई. कथा सुनने पंडाल में हजारों की संख्या में महिलाओं पुरुषों व बच्चों ने अपनी उपस्थित दर्ज कराई और तेजाजी के भजनों पर झूमते नजर आए.

तेजा दर्शन महोत्सव के तीसरे दिन 31 जनवरी को प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक शैक्षणिक सेमिनार होगा तथा 2 फरवरी को जसनाथी संप्रदाय द्वारा विश्व प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का भी आयोजन किया जाएगा.

राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव की खासियत

राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव की खास बात यह है कि इस महोत्सव के द्वारा आध्यात्म के साथ शिक्षा को जोड़कर युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है. महोत्सव के दौरान शैक्षिक सेमिनार का आयोजन भी किया जा रहा है. शैक्षिक सेमिनार को देश व प्रदेश के शिक्षाविद संबोधित करेंगे. लोगों की मान्यता के अनुसार लोक देवता तेजाजी महाराज को गायों की रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए पूजा जाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

