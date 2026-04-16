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Sikar News: 7 साल की भतीजी से चाचा ने किया था रेप, आरोपी को मिली सजा

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है. आरोपी मासूम बच्ची का रिश्ते में चाचा लगता है. 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Apr 16, 2026, 04:53 PM|Updated: Apr 16, 2026, 04:54 PM
Sikar News: 7 साल की भतीजी से चाचा ने किया था रेप, आरोपी को मिली सजा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क
यह भी पढ़ें:Alwar News: नया मोबाइल बना 'टाइम बम', युवक का सामान जलकर राखपरिसीमन से पहले सीटों की चर्चा पर सियासत, टीकाराम जूली ने BJP पर लगाए ये गंभीर आरोप

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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