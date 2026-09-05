/Sikar: 26 साल पुरानी बाइक लौटाकर स्टाफ ने गुरु को दिया ऐसा तोहफा, भावुक हो गए MD

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम, उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया. इस अवसर पर विभिन्न सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए.

विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, कविताओं और गीतों के माध्यम से अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया. कई स्थानों पर शिक्षकों का माला पहनाकर एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मान भी किया गया.

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26 साल पुरानी बजाज बॉक्सर मोटरसाइकिल

नीमकाथाना में एक स्कूल स्टाफ की ओर से अपने गुरु और संस्थान के प्रबंध निदेशक को अनोखी गुरु दक्षिणा दी गई. संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश रोहिला की करीब 26 साल पुरानी बजाज बॉक्सर मोटरसाइकिल को स्टाफ ने करीब दो वर्षों के अथक प्रयास के बाद ढूंढ निकाला और हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा से वापस खरीदकर शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्हें भेंट किया.

29 हजार रुपये में खरीदी थी बाइक

बताया गया कि सुरेश रोहिला ने साल 2000 में करीब 29 हजार रुपये में बजाज बॉक्सर मोटरसाइकिल खरीदी थी. यह मोटरसाइकिल संस्थान के शुरुआती दौर में बेहद महत्वपूर्ण साधन रही. संस्थान की शुरुआत में विभिन्न कार्यों के लिए इसी बाइक का उपयोग किया जाता था. यहां तक कि जिस जमीन पर आज संस्थान का परिसर संचालित हो रहा है, उस जमीन को रीको सीकर से खरीदने की प्रक्रिया के दौरान भी इसी मोटरसाइकिल से आवागमन और कई जरूरी कार्य किए गए थे.

समय के साथ साल 2009 में प्रबंध निदेशक ने यह बाइक अपने ड्राइवर को दे दी. इसके बाद बाइक कई लोगों के हाथों से होती हुई आगे बिकती चली गई. समय बीतने के साथ बाइक का नंबर भी याद नहीं रहा, जिसके कारण उसे दोबारा ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया. करीब दो महीने पहले सफाई के दौरान एक पुरानी डायरी में बाइक का नंबर लिखा हुआ मिल गया.

पीलीबंगा में मिली बाइक

इसके बाद पुरानी यादें ताजा हुईं और स्टाफ ने बाइक को दोबारा तलाशने की कोशिश शुरू की. करीब दो सालों से चल रहे प्रयासों को आखिरकार सफलता मिली और बाइक के पीलीबंगा, हनुमानगढ़ में होने की जानकारी मिली. स्टाफ ने पीलीबंगा पहुंचकर बाइक को उसके वर्तमान मालिक से वापस खरीदा.

शिक्षक दिवस के मौके पर जब 26 साल पुरानी वही बाइक सुरेश रोहिला के सामने लाई गई तो भावुक कर देने वाला माहौल बन गया. सबसे खास बात यह रही कि बाइक वापस खरीदने के साथ जिस व्यक्ति से यह मोटरसाइकिल खरीदी गई, उसे सम्मान स्वरूप करीब एक लाख रुपये कीमत की नई मोटरसाइकिल दिलाई गई. इस तरह पुरानी यादों को वापस पाने के साथ बाइक के वर्तमान मालिक का भी सम्मान किया गया.

स्टाफ की इस पहल को शिक्षक दिवस पर दी गई अनोखी गुरु दक्षिणा के रूप में देखा जा रहा है. 26 साल पुरानी मोटरसाइकिल से जुड़ी संस्थान की शुरुआती यात्रा और उससे जुड़ी यादों को वापस लाने के इस प्रयास की स्थानीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है.