/सीकर में अवैध बसों पर बवाल, रोडवेज कर्मचारियों ने प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी

Sikar News: राजस्थान के सीकर में राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन (सीटू) ने आज शहर के बजरंग कांटा सर्किल एवं रोडवेज डिपो तिराहे पर संचालित हो रहे अवैध निजी बसों और वाहनों के खिलाफ त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन मांगों का सौंपा है.

यूनियन ने ज्ञापन में बताया कि सीकर शहर के बजरंग कांटा सर्किल और रोडवेज डिपो तिराहे पर लगातार अवैध वाहन संचालित हो रहे हैं, जिससे न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है बल्कि रोडवेज कर्मचारियों की सुरक्षा और रोडवेज के राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है.

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यूनियन ने प्रशासन से मांग की है कि इन अवैध निजी बसों व वाहनों का संचालन तत्काल बंद कराया जाए, रोडवेज कर्मचारियों के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और खाटू-सीकर मार्ग पर संचालित अवैध वाहनों की जांच कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए. ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान रोडवेज प्रदेश की जनता की लाइफलाइन है, लेकिन सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण इसकी स्थिति लगातार कमजोर हो रही है.

यूनियन ने दी चेतावनी

रोडवेज कर्मचारी जनता की सेवा में लगे हैं, लेकिन अवैध निजी बसों व वाहन संचालकों की गतिविधियों से उनकी सुरक्षा पर भी खतरा बना हुआ है. यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा और व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा.

राजस्थान रोडवेज को राजस्व का नुकसान

सीटू यूनियन सीकर डिपो के सचिव अशोक मील ने कहा कि डिपो तिराहा और बजरंग कांटा से अवैध वाहन खुलेआम सवारियां भर रहे हैं, जिससे राजस्थान रोडवेज को राजस्व का नुकसान हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत होने के कारण कार्रवाई नहीं हो रही है. अशोक मील ने बताया कि अवैध वाहन संचालकों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि आए दिन रोडवेज कर्मचारियों के साथ मारपीट और हाथापाई की घटनाएं होती हैं. वहीं, खाटूश्यामजी और सालासर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ भी किराये को लेकर अभद्र व्यवहार और मारपीट की शिकायतें सामने आती रहती हैं.

रोडवेज कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि प्रदेशभर में अवैध वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद किया जाए और मार्गों पर ड्यूटी करने वाले रोडवेज कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो रोडवेज कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे. यूनियन की प्रमुख मांग शहर के डिपो तिराहा और बजरंग कांटा से संचालित अवैध वाहनों और लोक परिवहन सेवाओं को तत्काल बंद कराने की है.