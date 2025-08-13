Zee Rajasthan
mobile app

गांव में गंदे पानी के जलभराव से ग्रामीण परेशान, विरोध सभा कर जिला प्रशासन को दिया अल्टीमेटम

Sikar News: सीकर शहर के नजदीकी नानी गांव में वर्षों पुरानी गंदे पानी के डैम के टूटने और मानसून के समय बारिश के पानी से होने वाले जल भराव की समस्या को लेकर आज संघर्ष समिति के आव्हान पर सैकड़ों ग्रामीण नानी चौराहे पर विरोध कर रहे हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Aug 13, 2025, 16:08 IST | Updated: Aug 13, 2025, 16:08 IST

Trending Photos

राधा-रुक्मिणी नहीं, बल्कि राजस्थान के इस मंदिर में होती है कृष्ण के साथ मीरा की पूजा
8 Photos
rajasthan temple

राधा-रुक्मिणी नहीं, बल्कि राजस्थान के इस मंदिर में होती है कृष्ण के साथ मीरा की पूजा

चित्तौड़गढ़ में विदेशी सुपर मॉडल्स ने लहराया तिरंगा, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल
6 Photos
Chittorgarh News

चित्तौड़गढ़ में विदेशी सुपर मॉडल्स ने लहराया तिरंगा, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल

15 अगस्त को बच्चों के साथ पिकनिक जाने का है प्लान, तो राजस्थान के इन जगहों पर मिलेगी फ्री एंट्री
8 Photos
rajasthan tourism

15 अगस्त को बच्चों के साथ पिकनिक जाने का है प्लान, तो राजस्थान के इन जगहों पर मिलेगी फ्री एंट्री

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर-अजमेर समेत 9 जिलों में चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर-अजमेर समेत 9 जिलों में चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट

गांव में गंदे पानी के जलभराव से ग्रामीण परेशान, विरोध सभा कर जिला प्रशासन को दिया अल्टीमेटम

Sikar News: राजस्थान में सीकर शहर के नजदीकी नानी गांव में वर्षों पुरानी गंदे पानी के डैम के टूटने और मानसून के समय बारिश के पानी से होने वाले जल भराव की समस्या को लेकर आज संघर्ष समिति के आव्हान पर सैकड़ों ग्रामीण नानी चौराहे पर विरोध सभा कर जिला प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज करवा रहे हैं.

आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए सीकर उपजिला प्रमुख ताराचंद धायल, नानी ग्राम पंचायत के सरपंच मोहनलाल बाजिया, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश नागा सहित वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि नानी गांव में बने गंदे पानी के डैम के टूटने की और मानसून के समय बारिश होने पर शहर से निकलकर नानी डैम में आने वाला गंदा पानी मुख्य सड़क और नेशनल हाईवे 52 तक पहुंच जाता है.

Trending Now

नेशनल हाईवे तक गंदा पानी पहुंचने से हाईवे और सड़क के किनारे दुकानदारों को अपने दुकान तक बंद करने पड़ते हैं, तो वहीं नानी गांव के खेतों में गंदा पानी घुस जाता है, जिससे किसानों की फसल तक चौपट हो जाती है. कई लोगों की गंदे पानी के दाम में गिरने से मौत भी हो चुकी है.

नानी गांव की यह समस्या वर्षों पुरानी समस्या है, जिसे लेकर कई बार स्थानीय ग्रामीण विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं, तो वहीं नानी बांध के गंदे पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी विधानसभा तक आवाज उठाई है, लेकिन आज तक नानी बीड के गंदे पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ.

इसको लेकर स्थानीय जिला प्रशासन और नगर परिषद को भी कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से भी बार-बार गंदे पानी के जलभराव की समस्या का समाधान करने का झूठा आश्वासन दिए जा रहे हैं. जिसके चलते नानी गांव सहित आसपास के कई ग्रामीण इलाके के लोग अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए नई चौराहे पर पहुंचे हैं.

उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यहां तक अगर स्थानीय प्रशासन समस्या के समाधान के लिए पुख्ता आश्वासन के साथ वार्ता के लिए नहीं पहुंचता है, तो नेशनल हाईवे 52 सहित मुख्य मार्ग को जमकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news