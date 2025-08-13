गांव में गंदे पानी के जलभराव से ग्रामीण परेशान, विरोध सभा कर जिला प्रशासन को दिया अल्टीमेटम

Sikar News: राजस्थान में सीकर शहर के नजदीकी नानी गांव में वर्षों पुरानी गंदे पानी के डैम के टूटने और मानसून के समय बारिश के पानी से होने वाले जल भराव की समस्या को लेकर आज संघर्ष समिति के आव्हान पर सैकड़ों ग्रामीण नानी चौराहे पर विरोध सभा कर जिला प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज करवा रहे हैं.

आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए सीकर उपजिला प्रमुख ताराचंद धायल, नानी ग्राम पंचायत के सरपंच मोहनलाल बाजिया, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश नागा सहित वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि नानी गांव में बने गंदे पानी के डैम के टूटने की और मानसून के समय बारिश होने पर शहर से निकलकर नानी डैम में आने वाला गंदा पानी मुख्य सड़क और नेशनल हाईवे 52 तक पहुंच जाता है.

नेशनल हाईवे तक गंदा पानी पहुंचने से हाईवे और सड़क के किनारे दुकानदारों को अपने दुकान तक बंद करने पड़ते हैं, तो वहीं नानी गांव के खेतों में गंदा पानी घुस जाता है, जिससे किसानों की फसल तक चौपट हो जाती है. कई लोगों की गंदे पानी के दाम में गिरने से मौत भी हो चुकी है.

नानी गांव की यह समस्या वर्षों पुरानी समस्या है, जिसे लेकर कई बार स्थानीय ग्रामीण विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं, तो वहीं नानी बांध के गंदे पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी विधानसभा तक आवाज उठाई है, लेकिन आज तक नानी बीड के गंदे पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ.

इसको लेकर स्थानीय जिला प्रशासन और नगर परिषद को भी कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से भी बार-बार गंदे पानी के जलभराव की समस्या का समाधान करने का झूठा आश्वासन दिए जा रहे हैं. जिसके चलते नानी गांव सहित आसपास के कई ग्रामीण इलाके के लोग अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए नई चौराहे पर पहुंचे हैं.

उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यहां तक अगर स्थानीय प्रशासन समस्या के समाधान के लिए पुख्ता आश्वासन के साथ वार्ता के लिए नहीं पहुंचता है, तो नेशनल हाईवे 52 सहित मुख्य मार्ग को जमकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी.