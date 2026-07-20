/'ऐसी सड़क नहीं चाहिए'... सीकर में वार्डवासियों का हंगामा, ठेकेदार के खिलाफ फूटा गुस्सा

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Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे के स्वामी मोहल्ला एवं चौधरियों वाली गली में सीवरेज ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर वार्डवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया.
लोगों का आरोप है कि सड़क का निर्माण नालियों और पुराने सड़क लेवल से ऊपर किया जा रहा है, जिससे बरसात एवं नालियों का गंदा पानी घरों में प्रवेश कर रहा है. विरोध के चलते वार्डवासियों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया.
ठेकेदार को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का आश्वासन
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सड़क का निर्माण वर्तमान लेवल से ऊंचा किया गया तो भविष्य में जलभराव की गंभीर समस्या पैदा होगी और बारिश के दौरान लोगों के घरों में पानी भरना आम बात हो जाएगी. उन्होंने सड़क का निर्माण निर्धारित तकनीकी मापदंडों और सही लेवल के अनुसार कराने की मांग की.
मामले की सूचना मिलने पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी (ईओ) अशोक मौके पर पहुंचे और वार्डवासियों से बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनीं. उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदार को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का आश्वासन दिया. सड़क निर्माण को लेकर वार्ड में दो पक्षों के बीच कहासुनी भी हो गई.
वार्डवासियों ने दी चेतावनी
एक पक्ष का कहना था कि सड़क का लेवल सही है, जबकि दूसरे पक्ष का आरोप था कि सड़क का निर्माण निर्धारित लेवल के अनुसार नहीं किया जा रहा, जिससे आमजन को परेशानी होगी. वार्डवासियों ने चेतावनी दी कि यदि सड़क का निर्माण सही लेवल के अनुसार नहीं कराया गया और उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.
इधर, सीकर जिले के नीमकाथाना कोतवाली थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता थाना अधिकारी विक्रम सिंह ने की. बैठक में क्षेत्र की कानून-व्यवस्था, आपसी समन्वय, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. थाना अधिकारी ने सदस्यों से पुलिस और आमजन के बीच बेहतर संवाद बनाए रखने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की. बैठक में सीएलजी के अनेक सदस्य एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे.
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