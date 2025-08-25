Zee Rajasthan
बारिश के चलते बेहाल हुए सीकरवासी, सड़कें बनीं तालाब, दो से तीन फीट तक भरा पानी

Sikar News: राजस्थान के सीकर में खूब बारिश हो रही है. शहर के बस स्टैंड, नवलगढ़ पुलिया, राधा किशनपुरा, पिपराली रोड और सालासर स्टैंड सहित अधिकांश इलाकों में बरसात का पानी भर गया है. तीन से चार फीट पानी जमा हो गया है. कई जगहों पर दुकानों में भी पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान होने की आशंका है. लोग रातभर पानी निकालने और अपने सामान को सुरक्षित रखने में जुटे रहे.
 

Published: Aug 25, 2025, 13:24 IST | Updated: Aug 25, 2025, 13:24 IST

Sikar News: सीकर में 23 अगस्त देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाके जल मग्न हो गए हैं. सड़कें दरिया बन गई हैं. लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए. कई घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. तो सड़कें दरिया का रूप ले चुकी हैं, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है.

सीकर शहरके बस स्टैंड, नवलगढ़ पुलिया, राधा किशनपुरा, पिपराली रोड और सालासर स्टैंड सहित अधिकांश इलाकों में बरसात का पानी भर गया है. तीन से चार फीट पानी जमा हो गया है. कई जगहों पर दुकानों में भी पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान होने की आशंका है. लोग रातभर पानी निकालने और अपने सामान को सुरक्षित रखने में जुटे रहे.

रविवार सुबह तक भी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ. दोपहर में बरसात का दौर थमा लेकिन रात को मूसलाधार बरसात हुई. कई जगहों पर दो से तीन फीट तक पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है. कुछ इलाकों में छोटी गाड़ियां पानी में बंद हो गईं और लोगों को धक्का लगाकर वाहन निकालने पड़े. तो वही बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहाना हो गया लेकिन शहर में जलभराव की समस्या ने लोगों की मुश्किलें पैदा कर दी हैं.

प्रशासन की ओर से पानी निकासी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं. नगर परिषद की टीमें पंप लगाकर पानी निकालने में जुटी हैं, हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण राहत मिलना मुश्किल लग रहा है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है. बरसात के चलते कलेक्टर ने 25 अगस्त को स्कूलों में अवकाश घोषित किया है.

