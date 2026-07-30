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Sikar News: 3 घंटे की बारिश से रींगस में जलभराव, श्याम भक्तों की बढ़ी परेशानी

सीकर के रींगस में मानसून ने जोरदार दस्तक दी. करीब तीन घंटे तक लगातार हुई बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया. रींगस-खाटू श्याम मार्ग पर पानी भरने और गहरे गड्ढों के कारण श्रद्धालुओं, पदयात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Jul 30, 2026, 03:57 PM IST | Updated:Jul 30, 2026, 03:57 PM IST
Sikar News: 3 घंटे की बारिश से रींगस में जलभराव, श्याम भक्तों की बढ़ी परेशानी
Image Credit: Sikar News

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस में सावन माह के पहले ही दिन मानसून मेहरबान हो गया. अलसुबह शुरू हुई बारिश का दौर करीब तीन घंटे तक लगातार जारी रहा. लगातार हुई बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई.

रींगस शहर में करीब आधा दर्जन स्थानों पर पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं, रींगस-खाटू श्याम सड़क मार्ग पर जलभराव और सड़क पर बने गहरे गड्ढों ने खाटू श्यामजी जाने वाले श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

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बारिश के कारण सड़क पर जमा गंदे पानी के बीच से होकर श्याम भक्तों को गुजरना पड़ रहा है. कई स्थानों पर पानी भरने से सड़क पूरी तरह नजर नहीं आने के कारण वाहन चालकों को भी सावधानी बरतनी पड़ रही है. मार्ग पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढे हादसों की आशंका को भी बढ़ा रहे हैं.

पदयात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी
श्याम भक्तों का कहना है कि सड़क पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे पदयात्रा करने के बाद खाटू श्याम जी पहुंच कर फिर से नहाना पड़ेगा क्योंकि मार्ग पर चलने वाले वाहनों से श्याम भक्तों के गंदे पानी के छींटें लग कर अपवित्र कर रहे हैं. बारिश का पानी लंबे समय तक सड़क पर जमा रहने से पदयात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है.

पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग
व्यापारियों और आसपास के लोगों ने भी पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है. मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक क्षेत्र में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है. ऐसे में यदि प्रशासन ने समय रहते जल निकासी और सड़क की समस्या का समाधान नहीं किया तो शहर में जलभराव की स्थिति और गंभीर हो सकती है और खाटू श्यामजी जाने वाले श्रद्धालुओं और आमजन की परेशानियां बढ़ सकती हैं.

इन जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग के अनुसार, चूरू व हनुमानगढ़ जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और मध्यम से भारी बारिश के कुछ दौर होने की संभावना है.

वहीं, झुंझुनू, डीडवाना-कुचामन, नागौर, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, सीकर, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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