/रींगस में चलती कार से युवती को दे दिया धक्का, सड़क पर गिरकर हुई गंभीर घायल, जांच में जुटी पुलिस

Ringas News: सीकर जिले के रींगस शहर में खाटू मोड़ के पास एक युवती को चलती कार से धक्का देने का मामला सामने आया है. घटना के बाद युवती सड़क पर गिर गई और उसे चोटें आईं. मौके पर मौजूद दुकानदारों ने तत्काल उसकी मदद की और इलाज के लिए राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने युवती का उपचार किया.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती दिल्ली की रहने वाली है और वह खाटूश्यामजी से रींगस की ओर आई थी. बताया जा रहा है कि कार में दो युवक सवार थे. किसी बात को लेकर युवती और युवकों के बीच विवाद हो गया. इसी दौरान कार सवार युवकों पर युवती को चलती गाड़ी से धक्का देने का आरोप है.

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खाटू मोड़ पर हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक दोनों युवक युवती को खाटूश्यामजी से रींगस छोड़ने के लिए कार में लेकर आए थे. रींगस के खाटू मोड़ के पास पहुंचने के बाद किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई. विवाद के दौरान स्थिति अचानक बिगड़ गई और युवती को कार से धक्का दे दिया गया. कार से गिरने के बाद युवती सड़क पर जा गिरी. अचानक हुई घटना से आसपास मौजूद लोगों में भी हलचल मच गई. स्थानीय दुकानदारों ने घायल युवती को सड़क से उठाया और उसकी हालत को देखते हुए उसे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की. युवती को राजकीय उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया.



सड़क पर गिरने से आई चोटें

कार से धक्का दिए जाने के बाद युवती सड़क पर गिर गई थी. गिरने के कारण उसके शरीर पर चोटें आईं. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसकी मदद की. स्थानीय दुकानदारों की तत्परता से युवती को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सका. घटना के बाद आसपास के लोगों में भी इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई. हालांकि, घटना के पीछे वास्तविक विवाद क्या था और युवती को कार से धक्का देने की नौबत क्यों आई, इसे लेकर अभी पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है.



लेनदेन के विवाद की बात सामने आई

पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती का किसी युवक के साथ लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद को घटना की वजह से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि पुलिस ने अभी इसे अंतिम कारण नहीं माना है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की वास्तविक वजह युवती की शिकायत और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. ऐसे में फिलहाल घटना को लेकर सामने आई जानकारी प्रारंभिक स्तर की है.



पुलिस को अभी शिकायत का इंतजार

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई है. रींगस थाने के सीआई पवन कुमार के अनुसार घटना के बाद युवती को अस्पताल पहुंचाया गया था. हालांकि, अभी तक युवती की ओर से पुलिस थाने में कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी गई है. पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी. पुलिस घटना से जुड़े लोगों और विवाद की वजह के बारे में भी जानकारी जुटा सकती है.



CCTV और प्रत्यक्षदर्शियों से मिल सकती है जानकारी

घटना जिस स्थान पर हुई, वहां आसपास दुकानें और लोगों की आवाजाही रहती है. ऐसे में पुलिस शिकायत मिलने के बाद प्रत्यक्षदर्शियों और आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से घटनाक्रम की पुष्टि कर सकती है.



जांच में यह भी देखा जा सकता है कि युवती को किस परिस्थिति में कार से धक्का दिया गया और घटना के समय कार में कौन-कौन लोग मौजूद थे. इसके अलावा युवती और दोनों युवकों के बीच पहले से किसी तरह का विवाद था या मौके पर ही कहासुनी हुई, यह भी जांच का हिस्सा हो सकता है.



फिलहाल युवती का अस्पताल में उपचार कराया गया है. पुलिस के अनुसार लिखित शिकायत मिलने के बाद ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घटना को लेकर स्थानीय दुकानदारों से भी जानकारी ली जा सकती है, क्योंकि उन्होंने युवती को सड़क से उठाकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की थी.

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